Avala Index abrogación de ley del agua, piden liberar edificios

MEXICALI, Baja California

“Las protestas sociales están empujando a que los gobernantes reflexionen al tratar de mandar una ley la cual debe tener consenso, diálogo y socialización, y así son las reglas del juego para amanar leyes”, enfatizó Salvador Maese Barraza.



El presidente de Index avaló que el gobernador emitiera la iniciativa para abrogar la Ley del Agua la cual la calificó como una ley expedida de manera no correcta.



“Hubo descontento generalizado y las cámaras empresariales no fuimos tomadas en cuenta y los ciudadanos se manifestaron”, dijo.



A los diputados, les recordó que fueron elegidos por los votantes y no los están escuchando.



“No están escuchando las voces y sentimientos de la sociedad”, puntualizó.



Maese Barraza reconoció que es necesaria una ley de agua porque a largo plazo puede generarse un problema, pero se requiere sea creada con expertos en la materia y la opinión de la población.



Pide liberen accesos



Ante los bloqueos en los edificios del Gobierno del Estado, Palacio Municipal y Congreso del Estado, el presidente de Index Mexicali señaló que tiene el derecho de permanecer en manifestación pacífica, pero exhortó a que liberaran los accesos.



