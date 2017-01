Fragmentada, se inaugura este 19 de enero en el IMAC

TIJUANA, Baja California(GH)

Dibujos a lápiz, grafito y carbón sobre lienzo blanco, a veces sobre madera, con toques de metal oxidado, son los protagonistas de Fragmentada, la nueva exposición de Espacio 5.



La galería Espacio 5, ubicada al interior del Palacio de Cultura, antiguo Palacio Municipal de calle Segunda, albergará trece piezas de la artista plástica tijuanense Ligia Santillán durante un mes.



Personajes y objetos dibujados con asombroso detalle estarán disponibles gratuitamente para su disfrute de los visitantes a partir de este jueves 19 de enero a las 18:30 horas cuando se inaugure la obra.



“Esta obra es una manifestación de la fragmentación no solo física sino, emocional”, expresó la artista en referencia a la obra que en septiembre de 2016 ya fue expuesta en la galería Casa Valencia de San Diego, California.



La creadora, cuyo campo de acción incluye pintura contemporánea, dibujo, acuarela y cerámica se identifica por una constante experimentación



La reflexiona sobre el concepto de dividir, separar o cortar se ve reflejado en las obras creadas tras nueve meses de trabajo y en las que el dibujo es el protagonista.



El gusto por trabajar con texturas, que caracteriza la obra de Santillán, no quedó abandonado en Fragmentada, algunas piezas incluyen de manera orgánica los elementos metálicos o acrílicos que contribuyen a complementar el mensaje.



Para la tijuanense, la comunicación silenciosa luego de que el espectador está frente a la obra y recibe la reflexión es una de las satisfacciones más invaluables del proceso creativo.



“Esta serie en particular fue volver al dibujo. Dije lo voy a hacer en blanco y negro y el dibujo va a ser el protagonista, darle importancia al objeto definido o al personaje aunque con la necesidad que tengo de la textura agregué metales, madera”, abundó.