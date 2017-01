Bloqueo paraliza Centro de Gobierno

MEXICALI, Baja California(GH)

Con el cierre de las oficinas del Gobierno del Estado y Recaudación de Rentas y Palacio Municipal, son cientos los trámites que se pausaron, pues en Gobierno Central se concentran cinco dependencias que ofrecen diversos servicios a la comunidad.Secretaría de Planeación y Finanzas, Secretaría General de Gobierno, Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Oficialía Mayor, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Desarrollo Social, son las instituciones que dejaron de brindar servicios.Las dependencias de salud, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Turismo, Secretaría de Trabajo y Previsión Social , Cespm, Educación, Seguridad Pública, entre otras, siguen laborando.Revalidación de tarjetas de circulación, alta de vehículo foráneo, alta de vehículo, baja o suspensión de carro, cambio de domicilio, aumento o disminución de obligaciones, clave electrónica estatal, constancia de situación fiscal y copia certificada.Baja definitiva, buzón de orientación fiscal, cambio de propietario de vehículo, constancia de registro para vehículo todo terreno, consulta fiscal, entrega de pagos de devoluciones de fianzas.Entrega de pagos de obra pública mediante programa de cadenas productivas, entrega de pagos de servicios a proveedores, entrega pagos de obra pública, expedición de licencias de conducir para automovilista, motociclista, motonetista, provisionales, menor de 18 años y mayor de 16 y choferes a, b, c y d.Expedición de pagos por derechos que prestan otras dependencias del Gobierno del Estado, pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos del servicio público federal.Pagos de autorizaciones de pago a plazos de I.S.R., I.V.A., I.E.P.S., (convenios), pagos de impuestos federales coordinados, permiso para traslado de vehículo, recepción de declaraciones de pago de impuestos estatales.Reposición con o sin cambio de licencia de conducir, de láminas y de tarjeta de circulación. Revalidación con o sin cambio de licencia de conducir, de tarjeta de circulación, rectificación, corrección u oposición de datos personales (derechos arco) en poder del Gobierno del Estado.Adopción, apostillamiento de documentos oficiales y de fe pública, asistencia legal a personas detenidas o sujetas a una averiguación previa ante el Ministerio Público del fuero común.Expedición de actas de nacimiento de otros estados, atención de quejas de particulares contra notarios y/o notarías, atención de solicitudes de informes sobre disposiciones testamentarias.Cancelación de actas por duplicidad, certificación de actas del estado civil, consulta a los índices de los libros del protocolo en custodia de la Dirección del Archivo General de Notarías.Divorcio necesario o voluntario, expedición de certificados de inexistencia de registro de matrimonio, expedición de certificados de inexistencia de registro de nacimiento, expedición de la clave única de registro de población (CURP).Expedición de testimonios, copias certificadas y copias simples de instrumentos notariales, expedición foránea de testimonio, copias certificadas y copias simples de instrumentos notariales.Juicio de pérdida de la patria potestad / cuando promueven los abuelos, juicio de prescripción positiva, juicio intestamentario, juicio reivindicatorio, jurisdicción voluntaria de autorización judicial.Jurisdicción voluntaria de inexistencia de registro de nacimiento, jurisdicción voluntaria de registro extemporáneo, jurisdicción voluntaria para acreditar el estado de interdicción cuando promueve un hermano, un hijo, un esposo o un padre.Jurisdicción voluntaria para acreditar que son la misma persona, legalización de documentos oficiales y de fe pública, pensión alimenticia, rectificación y/o aclaración de actas.Revisión y resguardo de avisos de otorgamiento de disposición testamentaria, solicitud del padrón de notarios en el estado, solicitud foránea para la expdición de copias certificadas de los actos del estado civil de las personas registradas en Baja California.Personal que labora en el Estado se quedó afuera de las instalaciones.Certificado de historia registral de inmuebles, certificado de historia registral mercantil, expedición de certificado de existencia o inexistencia de gravámenes mercantil, expedición de certificado de historia registral de asociaciones y sociedades civiles.Expedición de certificado de inscripción con o sin gravamen, expedición de certificado de no propiedad, expedición de copias certificadas de escritura, expedición de información registral.Inscripción al sistema de enlace remoto, inscripción al sistema de enlace remoto, inscripción de actos traslativos de dominio, inscripción de cancelación de gravámenes y/o de otros actos no comprendidos, así como la extinción parcial de fideicomiso.Inscripción de constitución de asociaciones, sociedades civiles, religiosas, así como de actas de asambleas, juntas administrativas o modificaciones a los estatutos de las mismas.Inscripción de constitución de patrimonio familiar, inscripción de constitución de sociedades mercantiles, así como de las actas de asambleas, juntas administrativas o modificaciones a los estatutos de las mismas.Inscripción de otorgamiento, sustitución o revocación de poderes civiles, inscripción de otorgamiento, sustitución o revocación de poderes mercantiles, inscripción o anotación de gravámenes.Inscripción preventiva de demanda, inscripción y registro de patente, sellos y firma de notario titular, adscrito, aspirante al ejercicio de notariado y de corredores públicos, ratificación de firmas.Solicitud de acceso, rectificación, corrección u oposición de datos personales (derechos arco) en poder del Gobierno del Estado.Consulta al Archivo Histórico, reproducción de fotografías del Archivo Histórico, derecho de uso de imagen, venta de calendario oficial, consulta y préstamo del Periódico Oficial del Estado y/o Diario Oficial de la Federación.Publicación de documentos en el Periódico Oficial del Estado, solicitud de acceso a la información pública, venta de publicaciones del archivo histórico, venta del Periódico Oficial del Estado.Certificado de consulta en bases de datos registradas sobre la situación laboral en el Ejecutivo estatal, padrón de proveedores de Gobierno del Estado, solicitud de acceso, rectificación, corrección u oposición de datos personales, bolsa de trabajo.Expedición de constancia de empleo de los servidores públicos del estado, expedición de hoja de servicio burocracia y magisterio.CatastroAlineamiento LINEAMIENTOAsignación de Clave CatastralAsignación de Valores CatastralesAvalúoCambio de DomicilioCambio de PropietarioCambio de TasaCatálogo de ColoniasCertificación de AlineamientoCertificación de Deslinde y Levantamiento TopográficoCopias Certificadas de DocumentosDeslinde y Levantamiento TopográficoImagen de Satélite por Secciones.Número OficialPadrón Catastral, Registro Alfanumérico, Base de DatosPlano Digital de la Ciudad de MexicaliPlano Impreso de la Ciudad de MexicaliAmpliación, reparación, edificación comercial e industrial de alto riesgo en industrias hasta 100 metros cuadrados.Ampliación, reparación, remodelación, edificación, uso habitacional de más de 90 metros cuadrados.Ampliación, reparación, remodelación, edificación, uso habitacional mayores de 40 metros cuadrados hasta 90 metros cuadrados en fraccionamiento de interés social.Ampliación, reparación, remodelación, uso habitacional en edificación de hasta 60 metros cuadrados.Ampliaciones, reparaciones e instalaciones de módulos prefabricados, edificación comercial para equipamiento y servicios.Barda o cerco con altura menor de 2.40 metrosCertificado de mejoramiento de imagen urbana.Constancia de usos de suelo.Declaratoria de Factibilidad de Conversión al Régimen de Propiedad en Condominio.Demolición parcial o total de edificación.Dictamen de Factibilidad de Conversión al Régimen de Propiedad en Condominio.Edificaciones prefabricadas para uso habitacionalEmisión de constancia de traslación de dominio para régimen de propiedad en condominio.Factibilidad de uso de suelo.Infraestructura y servicios en vía pública.Instalación de anuncios permanentes y carteleras espectaculares.Instalación de anuncios temporalesMovimiento de TierraProyecto EjecutivoRevalidación de permiso de anuncio permanenteUsos de suelo para acciones de urbanizaciónAnteproyecto de UrbanizaciónConstancia de CumplimientoFormato para ingresar la documentación y proyectos requeridos para autorizar un desarrollo urbanoFraccionamientos, usos de sueloModificación a predios.Ingeniería de TránsitoAnálisis y aprobación de proyectos de integración vialAnálisis y aprobación de proyectos de señalamiento vialAnálisis y aprobación de proyectos para la instalación de infraestructura urbana.Anuencia para el cierre temporal de una calleAutorización de ruta de transporte de cargaAutorización para la colocación de topes a base de boyas metálicas en las vías públicasEmisión de lineamientos viales para el desarrollo urbanoRevisión y autorización de accesos vialesSolicitud de factibilidad de acceso vialSolicitud para la colocación de señalamiento vialUso de la vía pública para carga y descargaRecaudaciónImpuesto sobre adquisición de inmuebles y transmisión de dominioCertificado de libertad de gravámenesImpuesto PredialPermiso para espectáculos públicosCertificación de residenciaInspección de factibilidadParques y salones socialesRegistro de nacimiento extemporáneo, mayor de 6 mesesAnuencias temporalesCambios de domicilio de permiso de alcoholesCambio de giroCambio de propietario para comercioNo inconvenientesNombre comercialPermiso nuevoRevalidación de permisosServicios adicionalesAviso de nacimientoDivorcio de JuzgadoInhumaciónInscripción de acta de defunciónRegistro de nacimiento, menor de 6 mesesAdopción SimpleCambio de régimenConstancia de InexistenciaConstancia de inexistencia de registro de matrimonioConstancia de inexistencia de registro de nacimientoCorrespondencia foráneaDivorcioDivorcio AdministrativoExpedición de copia certificada de cualquier acta expedida por el Registro CivilInscripción de acta de adopciónInscripción de acta de divorcioInscripción de acta de matrimonioInscripción de acta de nacimientoInscripción de acta de reconocimiento de hijoInscripción de actas provenientes del extranjeroMatrimoniosReconocimientos de hijosRegistro de adopción plenaRegistro de nacimientoTramitación de claves CURPSistema de apertura rápida de empresas (Sare), capacitación a la micro, pequeña y mediana empresa, financiamiento para nuevas empresas, fondo emprende tradicional fondo emprende empresarial.Información estadística internacional, nacional, regional, estatal y municipal, fondo emprendedor, programa para el desarrollo de la industria del software (prosoft), red estatal de apoyos, solicitud de acceso, rectificación, corrección u oposición de datos personales en poder del Gobierno del Estado.Créditos para proyectos productivos, apoyos mensuales y únicos a organismos de la sociedad civil, apoyo para traslado de personas, para servicios escolares, para adultos mayores y para servicios funerarios.Apoyos para servicios médicos, ayudas culturales, sociales y esparcimiento, empleo temporal, programa de obra social comunitaria, apoyo para el pago de servicios públicos, apoyo para proyectos productivos, entrega de despensas, tarjeta de la mano contigo.A la par de la toma del Palacio Municipal, el edificio que alberga al Poder Legislativo del Estado cumplió 4 días bloqueado, sin que hasta el momento haya habido dialogo entre diputados e inconformes.Contrario a lo que ocurre en el Municipio, en estas oficinas no se han visto trabajadores a las afueras del edificio esperando la entrada al lugar.Los manifestantes han armado carpas con lonas donde se han resguardado de las inclemencias climatológicas de los últimos días.Además de la serie de víveres que a simple vista se puede observar les han sido entregados, resalta que se han colocado baños portátiles para los manifestantes.En total, son 489 empleados los que trabajan para el Congreso Estatal, entre eventuales, de confianza y de base.Ante el bloqueo permanente instalado en los accesos al Palacio Municipal, el cual comenzó la tarde del jueves 10 de enero, son varios los servicios y trámites que se están viendo afectados y cerca de 900 personas no han laborado en dichas oficinas.Pese a que los de mayor relevancia son los que realiza la Oficialía del Registro Civil, en el edificio se realizan más de 90 trámites, principalmente relativos a la Dirección de Administración Urbana.En sus cuatro áreas (Catastro, Control Urbano, Fraccionamientos e Ingeniería de Tránsito) se concentra más del 50% de los servicios que presta el Ayuntamiento.Créditos para proyectos productivos, apoyos mensuales y únicos a organismos de la sociedad civil, apoyo para traslado de personas, para servicios escolares, para adultos mayores y para servicios funerarios.Apoyos para servicios médicos, ayudas culturales, sociales y esparcimiento, empleo temporal, programa de obra social comunitaria, apoyo para el pago de servicios públicos, apoyo para proyectos productivos, entrega de despensas, tarjeta de la mano contigo.A la par de la toma del Palacio Municipal, el edificio que alberga al Poder Legislativo del Estado cumplió 4 días bloqueado, sin que hasta el momento haya habido diálogo entre diputados e inconformes.Contrario a lo que ocurre en el Municipio, en estas oficinas no se han visto trabajadores a las afueras del edificio esperando la entrada al lugar.Los manifestantes han armado carpas con lonas donde se han resguardado de las inclemencias climatológicas de los últimos días.Además de la serie de víveres que a simple vista se puede observar les han sido entregados, resalta que se han colocado baños portátiles para los manifestantes.En total, son 489 empleados los que trabajan para el Congreso Estatal, entre eventuales, de confianza y de base.Ante el bloqueo permanente instalado en los accesos al Palacio Municipal, el cual comenzó la tarde del jueves 10 de enero, son varios los servicios y trámites que se están viendo afectados y cerca de 900 personas no han laborado en dichas oficinas.Pese a que los de mayor relevancia son los que realiza la Oficialía del Registro Civil, en el edificio se realizan más de 90 trámites, principalmente relativos a la Dirección de Administración Urbana.En sus cuatro áreas (Catastro, Control Urbano, Fraccionamientos e Ingeniería de Tránsito) se concentra más del 50% de los servicios que presta el Ayuntamiento.