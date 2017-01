Dispuestos a analizar Ley del Agua: Rueda

MEXICALI, Baja California(GH)

El secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, señaló que están dispuestos a analizar la Ley del Agua con el fin de llegar al diálogo y acuerdos con los más de 45 mil manifestantes que marcharon la tarde del domingo 15 de enero.



Hizo un llamado a las personas que se encuentran bloqueando las entradas del Palacio Estatal del Gobierno, del Municipio, Recaudación de Rentas y Congreso del Estado, a concretar el diálogo, debido a que por la falta de los servicios gubernamentales, la comunidad se ve afectada.



“Baja California no es ajena a la manifestación pública que se mezcla con el Gobernador, él ha Estado muy atento, sabe que es un malestar en torno a lo que se considera que va en detrimento de la economía de la familia”, comentó Rueda.



Sin embargo al ser cuestionado por los medios de comunicación, sí se vetaría la Ley Estatal del Agua, el secretario se limitó a contestar que la analizarán para tomar decisiones.



El posicionamiento de los ciudadanos del Estado y del país es una situación que detona a partir del aumento en combustibles, justificó, a nivel nacional dijo que ha sido testigo de manifestaciones de rechazo en los incrementos de los combustibles.



Dijo que el Gobernador ha sido muy sensible, de tal manera que en el ámbito de su competencia ha hecho gestiones ante la Comisión Nacional de Gobernadores, autoridades de hacienda y Pemex.



El Gobernador está reunido con sus homólogos fronterizos, tocando diversos temas como el IVA, dólar, gasolina y algunos temas locales como la Ley del Agua y el reemplacamiento, compartió Rueda.



“Lo que tiene molesta la gente es que se tomen ciertas medidas que afectan el bolsillo, el Gobernador escuchó a la gente y tomó medidas concretas y específicas para hacer eficiente el uso y manejo de los recursos”, declaró Rueda.



Aseguró que el Gobernador diminuyó su salario un 21%, precisó que la mitad del porcentaje es del último anuncio y la otra ya se había señalado como política del Gobernador.



Confusión y desinformación



Aseveró que en el tema del agua hay mucha confusión y desinformación, ya que deben de tener certeza de que los artículos que están incluidos en el ordenamiento jurídico de la Ley del Agua no ponen en riesgo la rectoría del Estado.



Enfatizó que el agua es patrimonio de la nación, lo consagra la propia Constitución Mexicana, aseverando que la ley que se aprobó no pone en riesgo la rectoría de la administración y el manejo del agua, ya que ese artículo está en las leyes estatales y en la propia Ley de Agua nacional.



Hizo llamado a los ciudadanos que han establecido los bloqueos, asegurando que pueden estar tranquilos de que no se privatizará el agua. Pidiendo no ahorcar a las instituciones y trastocar el derecho del libre tránsito de las instalaciones.



“Estamos dispuestos a revisarlo y tomar una decisión en ese sentido, no es sólo abrogar la ley, hay que conocer los puntos particulares, revisarlos punto por punto”, mencionó Rueda.



Finalmente detalló que revisarán el referéndum de los ciudadanos, señalando que hay personal estableciendo diálogo en los bloqueos y no se sabe cuánto ha perdido Recaudación de Rentas, sin embargo lo calificó de irrelevante.