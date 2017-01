Resguarda la PEP el edificio del Poder Ejecutivo

MEXICALI, Baja California(GH)

A tempranas horas de ayer, elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) arribaron a las instalaciones del Poder Ejecutivo del Estado, el cual se encuentra tomado desde el pasado domingo.La presencia de los agentes fue para permitir el acceso de trabajadores del Estado al recinto, sin embargo ante la solicitud de los manifestantes no se permitió dicho acto.Al momento de instalarse en uno de los accesos que permanecía bloqueado por los protestantes, elementos de la PEP tuvieron un altercado con el grupo, sin que la situación tuviera mayores consecuencias.Sin embargo, José Gutiérrez uno de los ciudadanos presentes al arribo de los elementos, explicó que los policías no llegaron en forma pacífica, incluso, argumentando que estaban armados.“Ellos no cumplieron, sin embargo, le sumamos que traían sus armas portadas, yo creo que no es voluntad de ellos seguir con esto de la manera tranquila y pacífica”.Policías estatales llegaron para resguardar el edificio del Poder Ejecutivo.“Siguen diciendo que no, pero imagínense ante a la primera provocación, lo primero que iban hacer es golpear y de ahí quién sabe qué más pudiera pasar”, explicó el joven que se encuentra en el bloqueo del edificio estatal.Además hizo una observación al director de Vinculación con Grupos Sociales y Vulnerables del Gobierno del Estado, Alejandro Roque García, quien día fungió como el representante del Ejecutivo, sobre cualquier altercado que pudiera suceder.“Le queremos hacer de antemano la observación de que cualquier cosa que a cualquier persona que está en el contingente, a través de la represión de que tal vez se pueda dar con la Policía Estatal Preventiva, hacemos responsable al Gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid”, puntualizó.Los policías estatales preventivos tuvieron un altercado con los manifestantes.Por su parte, voceros de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), informaron que dicho operativo consiste únicamente en la vigilancia y prevención perimetral en la edificación del Poder Ejecutivo.“Respetando completamente la libertad de expresión de los ciudadanos y en espera de que no se presente ningún disturbio o daño en las instalaciones del Gobierno del Estado”, expresaron.