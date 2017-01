FronteraSana Maneje la ansiedad con terapias ocupacionales

TIJUANA, Baja California(GH)

Para vencer los trastornos como el estrés y la ansiedad, se recomienda la práctica de terapias ocupacionales como pueden ser las manualidades o aprender nuevas habilidades, indicó Concepción Esparza, jefa de Sicología en el Hospital General.



La ansiedad es considerada como uno de los principales trastornos derivados de la tensión, que afecta a más de un 50% de la población a nivel mundial y que se caracteriza por causar padecimientos relacionados al estómago.



“Tanto el estrés como la ansiedad tienen distintos niveles, dependiendo la situación que los origine. A veces puede resolverse de manera inmediata y no pasar de una pequeña crisis, otras puede ser un cuadro prolongado”, detalló.



Para vencer estos trastornos, se recomienda al afectado realizar actividades que lo mantengan enfocado en una situación distinta a la que le causa ansiedad, ya sea actividades manuales que requieran gran concentración o el aprendizaje de una nueva habilidad como tocar un instrumento o aprender un nuevo idioma.



Añadió que en algunos casos se recomienda terapia sicológica, para orientar y proveer al paciente de las herramientas necesarias para vencer este tipo de situaciones, que al no ser controladas pueden ocasionar problemas de salud.



Recomendó que ante cualquier síntoma identificado de este y otros trastornos, el paciente debe acudir al médico para descartar la presencia de padecimientos que muestren síntomas similares y que de no ser atendidos a tiempos representen mayores secuelas en su salud.