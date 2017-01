Sanciona Gobierno municipal a choferes por aumentar tarifa

TIJUANA, Baja California(GH)

Alrededor de 50 unidades del transporte público han sido sancionadas por aumentar sin autorización del Gobierno municipal la tarifa del boleto de viajero, lo anterior fue confirmado por el secretario de gobierno, Raúl Felipe Luévano Ruiz.



Se han detectado a través de revisiones y denuncias públicas, los incrementos que están llevando a cabo algunas empresas de transporte de la ciudad, sobre todo las que tienen su área de operación en la zona Este, tales como Altisa y 24 de Febrero.



“Hemos estado observando algunos transportistas que han estado aumentando, pero se han estado multando, obviamente es más cara la multa, la cual puede llegar a ser hasta de 100 salarios mínimos.

Llevamos 50 multas en el transcurso de entre miércoles, jueves y viernes de la semana pasada”, indicó el secretario.



Las unidades que más han sido sorprendidas cobrando de más son aquellas que en la ventanilla indican el aumento, tal es el caso de las calafias, quienes dejaron de cobrar la tarifa de 10 pesos para empezar a exigir 10.50 por viaje.



Desde iniciado el año Gobierno y diferentes dueños de empresas de transporte público han estado revisando el tema del aumento en la tarifa, han existido en este renglón, propuestas y señalamientos tanto del lado del Gobierno municipal como de los prestadores del servicio, sin llegar hasta al momento a algo en concreto.



“Ellos hablaban de un incremento de emergencia, en el cual nosotros no podemos acceder toda vez que debemos hacer un estudio previo, el análisis, la posibilidad de aumentarles. Hasta ahorita no hay nada oficial, ninguna autorización por parte de Cabildo”, recalcó Luévano Ruiz.



También se apuntó que en caso de encontrar a choferes reincidiendo en el cobro indebido a los usuarios, estos podrían someterse a un proceso de cancelación en lo individual, es decir, los conductores podrían perder su licencia.



En este sentido, llama la atención que se haga énfasis en las sanciones hacia los choferes y no a las empresas que representan.

Hasta el momento, ninguna de las anteriores ha sido multada o notificada por la dirección de Vialidad y Transporte.