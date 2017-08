Juan Villalobos presentará en el Cecut su nuevo libro

TIJUANA, Baja California(GH)

El libro No voy a pedirle a nadie que me crea de Juan Pablo Villalobos, Premio Herralde de Novela 2016, será presentado este viernes 18 de agosto en la Sala Federico Campbell, como parte de las actividades rumbo al XV Festival de Literatura en el Norte (FeLiNo, 2017) organizado por el Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura.



Acompañando al autor estarán los escritores Hilario Peña, Gabriel Ledón y Jorge Ortega, quienes compartirán con el público la historia que contextualiza esta obra en la que distintos narradores y personajes transforman lo corriente en un delirio, en la que lo raro acaba siendo normal, donde todo es hilarante, cotidiano y surrealista a la vez, como la vida misma.



Juan Pablo Villalobos es licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la Universidad Veracruzana. Obtuvo el Diploma en Estudios Avanzados (DEA) del doctorado en Teoría Literaria y Literatura Comparada de la Universidad Autónoma de Barcelona.



Es autor de las novelas Fiesta en la madriguera, Si viviéramos en un lugar normal, No estilo de Jalisco, Te vendo un perro. Su obra ha sido traducida y publicada en 14 países: Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Bulgaria, Rumania, Hungría, Portugal, Japón, Turquía e Israel (y está en vías de publicación en Rusia e Islandia).



Sus dos primeras novelas fueron adaptadas al teatro y representadas en Brasil. Es colaborador de diversos medios, entre otros: Letras Libres, Gatopardo, Granta, O Estado de São Paulo y los blogs del English Pen y de Companhia das Letras.



Esta presentación de su libro se realizará a las 19:00 horas, sin costo de entrada y en colaboración con la Promotora de Cultura de Baja California A.C.