Camión que atropelló a 3 personas no tenía permiso para circular

TIJUANA, Baja California(GH)

El camión de personal de la empresa Fetra, que protagonizó un accidente la mañana de este miércoles, no podía circular debido a que no aprobó la revisión mecánica.



En conferencia de prensa, el secretario de Gobierno Municipal, Raúl Felipe Luévano, informó que desde hace 15 días la Dirección de Vialidad y Transporte le ordenó no circular en la ciudad, sin embargo no acató la orden.



Aseguró que la mencionada empresa será obligada a responder a los familiares de las personas que perdieron en la vida en el lugar.



Además iniciarán un proceso para suspender la actividad de su parque vehicular (98 unidades) inclusive podrían perder la concesión.