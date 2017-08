Tensiones EU-Norcorea reviven la pesadilla nuclear

LOS ÁNGELES, California(AP )

El desplome de la Unión Soviética en 1991 pareció poner fin a la pesadilla nuclear, con su carrera armamentista, sus refugios contra bombas en los jardines y sus niños que se escondían debajo de sus escritorios en las escuelas al recibir clases de cómo sobrevivir a un ataque.



La pesadilla, no obstante, podría regresar en cualquier momento.



Las avances de Corea del Norte en su programa nuclear y las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump retrotraen a mucha gente a su juventud, cuando todas las noches rezaban y pedían estar vivos al día siguiente. Para las nuevas generaciones, las tensiones entre Washington y Pyongyang son una muestra de lo que fue la Guerra Fría.



“No me preocupa dónde duermo por la noche. Pero sin duda esto genera inquietud en Guam e incluso en Hawai, por la posibilidad de que sea una amenaza real”, comentó Christian Zwicky, un empleado bancario de 24 años de San Bernardino, California.



La generación de su padre aprendió a tirarse al piso y buscar refugio durante bombardeos. “Tal vez haya que volver a hacer esos ensayos”, dijo Zwicky.



El joven nunca escuchó los anuncios públicos tan comunes en la década de 1950 en los que un personaje de historieta llamado La Tortuga Bert enseñaba a los niños cómo refugiarse debajo de sus escritorios. Pero oyó hablar tanto de ellos en las clases de historia que se conoce de memoria la canción del anuncio.



“Me acuerdo de eso”, comenta Scott Paul, un jubilado de 65 años de Los Ángeles. “También de los ensayos en los que nos teníamos que tirar al piso en la escuela primaria, que eran muy comunes por entonces”.



Paul cuenta que a los 10 años se preguntaba hasta qué punto serviría esconderse debajo de un escritorio si caía cerca una bomba capaz de destruir una ciudad entera. No demasiado, le dijo un maestro.



También estaban los refugios que la gente construía en los patios traseros de sus casas, que proliferaron durante la crisis de los misiles de 1962, cuando se supo que los soviéticos habían instalado secretamente misiles con capacidad nuclear en Cuba, que apuntaban a Estados Unidos.



Después de dos semanas de un tenso impasse entre el presidente estadounidense John F. Kennedy y el líder soviético Nikita Krushchev, que algunos creen puso al mundo más cerca que nunca de una guerra nuclear, los misiles fueron retirados y los refugios fueron dejados de lado.



Pero eso podría estar cambiando.



“Cuando asumió Trump, se duplicaron nuestras ventas. Y cuando empezó a hacer declaraciones absurdas, recibimos más órdenes todavía”, señaló Walton McCarthy, de Norad Shelter Systems LLC de Garland, Texas. “En el último año cuadruplicamos nuestras ventas”.



Su competencia, Atlas Survival Shelters, de California, dice que vendió 30 refugios en tres días la semana pasada. En su primer año de vida, el 2011, vendió solo 10 en todo el año.



Ben Miller, un director de cine jubilado de 74 años, de Sherborn, Massachusetts, piensa que la amenaza actual es peor que la de 1962.



“Estos son tiempos mucho más locos, más inquietantes”, sostuvo. “Creo que la gente que estaba a cargo en la época de Kennedy tenía mucho más control de lo que sucedía”.



Nathan Guerrero, un estudiante de ciencias políticas de 22 años de Fullerton, California, está de acuerdo. Afirma que en las clases de historia aprendió que “un ejemplo ideal” de cómo resolver este tipo de conflictos es la forma en que el hermano de Kennedy, el secretario de Justicia Robert Kennedy, manejó las negociaciones.



“Pero por la forma en que se maneja el actual gobierno, da la impresión de que no les interesa demasiado resolver los problemas por la vía diplomática”, manifestó.



“Es bastante inquietante”, agregó.



¿Consideró la idea de construir un refugio en su jardín?



“Mentiría si dijese que la idea no me pasó por la cabeza”, respondió con una sonrisa nerviosa. Pero dijo que por ahora prefiere “no pensar demasiado en eso” y enfocarse en sus estudios de derecho.



Hay quienes no se preocupan tanto por la posibilidad de una guerra nuclear. Rob Stapleton vive en Anchorage, Alaska, desde 1975 y sabe que Alaska fue mencionada como un posible blanco de un ataque norcoreano porque está al alcance de sus misiles.



“Se habla un poco de eso cuando tomamos cerveza en el bar, pero no nos inquieta demasiado”, aseguró.



Dijo que Alaska es tan grande que nadie se imagina por qué los norcoreanos perderían su tiempo atacándola.



"Sí, enviarías un mensaje. Pero no harías ningún daño”, expresó.