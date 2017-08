Tuit de Obama contra violencia es el más gustado en Twitter

SAN FRANCISCO, California(AP )

El tuit del ex presidente estadounidense Barack Obama en respuesta a la violencia racista en Charlottesville, Virginia, el fin de semana ya es el más gustado en la historia de esa red social, con más de 3.1 millones de más de reacciones positivas, informó Twitter.



“Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o por su pasado o por su religión”, tuiteó el ex mandatario, citando una frase de la autobiografía de Nelson Mandela, "Long Walk to Freedom" (Un largo camino hacia la libertad).



Junto con la frase hay una foto de Obama sonriendo a un grupo de niños de diversas etnias.



El portavoz de Twitter, Nick Pacilo, informó que poco después de las 22:00 horas el martes, el tuit del ex mandatario rebasó al que Ariana Grande envió después del atentado en un concierto suyo en Inglaterra, que tiene 2.7 millones de “Me gusta”.