Preparan operativo con 11 motociclistas para tráfico en Otay

TIJUANA, Baja California(GH)

Un total de once oficiales de tránsito en motocicleta dirigirán el tráfico en la Garita de Otay, con la finalidad de agilizar el flujo vehicular que esperan con el cierre en el Chaparral.



El cruce automovilístico de San Diego a Tijuana permanecerá cerrado del 23 al 25 de septiembre como parte del proyecto de ampliación de la Garita de San Ysidro.



El subdirector de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Francisco Castillo Fraga, informó que como parte del operativo los uniformados estarán distribuidos estratégicamente en los puntos conflictivos para agilizar la movilidad en el área de Otay.



Estarán colocados en el bulevar Bellas Artes, Lázaro Cárdenas, Salvatierra, Limón Padilla, Juan Ojeda Robles, Manuel J. Clouthier, Alamar y a la altura del Instituto Politécnico.



Además, para los turistas que no están acostumbrados a cruzar por dicha zona, instalarán señalamientos viales sobre las rutas que deben tomar para llegar al Centro, La Mesa, La Presa, Plaza Río o Playas de Rosarito.



“Es un poquito más complicado decirle ‘este es el bulevar Bellas Artes’, mejor le vamos a decir, ‘esta vialidad te lleva a cierta parte’ para que las personas puedan ubicarse mas rápido”, declaró.



Aseguró que los oficiales están capacitados para atender cualquier situación o resolver alguna duda que se genere por parte de turistas extranjeros, quienes estarán el tiempo necesario en el lugar.



Y una vez que se vuelvan a abrir los carriles en el Chaparral, solamente tendrán presencia en las horas “pico” a través de un análisis que llevan a cabo.



Dijo que en materia de tránsito es una zona conflictiva pero están preparándose para facilitar la movilidad y aunque no dio fecha exacta, indicó que “pronto” estarán instalando la señalética.



“Definitivamente tiene que haber presencia de los oficiales porque se estima que por 18 meses la problemática del tránsito”, expresó.



Castillo Fraga recomendó a la población que tome sus precauciones en cuanto al tiempo, ya que si tienen algún evento a que acudir a cierta hora, deben tomar en cuenta la “línea” de espera que habrá.



“Entender que es una situación para mejorar, que llevará unas horas a cambio de un beneficio permanente”, puntualizó.