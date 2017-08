Pondrá empresariado elementos de peso en negociación del TLC

TIJUANA, Baja California(GH)

Hoy inician las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) en Washington DC, y el sector empresarial acompaña al Gobierno federal para darle argumentos que no dejen a México en desventaja.



“Hay un buen equipo al frente de la tarea, me parece que hay una buena coordinación y yo creo que unidos estos dos ingredientes: Gente experta en el lado del Gobierno, y un acompañamiento, también experto, por parte de empresas y sus representaciones, nos asegura que México tenga una buena representación”, declaró el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther.



Sin embargo, reconoció que el optimismo debe ser moderado y no hay que “echar las campanas al vuelo” porque es una negociación.



“La misión que tenemos los representantes privados en lo que se ha llamado el 'Cuarto de Junto' y el 'Cuarto de Inteligencia', es estar atentos a lo que están negociando los funcionarios para darles elementos, razonamientos, información técnica, argumentos para que defiendan bien y con conocimiento completo cada uno de los temas que interesan a cada país”, explicó.



La relación de México, Estados Unidos y Canadá es de complementariedad, y con la renegociación que se da a 23 años de que entrara en vigor el tratado, señaló que debe continuar el “ganar-ganar” de las tres países.



"Llega el momento en que vale la pena revisar qué se debe de mejorar, qué aspectos deben de incorporarse que en el pasado no fueron tomados en cuenta por el momento histórico", dijo.



Dentro de los temas que se deberán revisar o incluir, especificó, está la economía digital o comercio electrónico que hace dos décadas prácticamente no existía con la intensidad que hoy se conoce.



La segunda ronda de la renegociación será en septiembre en Ciudad de México, y posteriormente en Toronto, Canadá, informó.



TOME NOTA

• Es un proceso que se realiza después de que por más de dos décadas el Tratado de Libre Comercio le ha dado buenos resultados a las tres economías, tanto México, como Estados Unidos y Canadá.

• El Tlcan entró en vigor en 1994.

• México es el segundo socio comercial de Estados Unidos.

• El 80% de las exportaciones de México va hacia Estados Unidos.