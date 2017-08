Niega Club Campestre derrame de desechos hacia desagüe pluvial

TIJUANA, Baja California(GH)

“Aquí no hay derrames de aguas negras, no estamos contaminando nada”, declaró Arturo González, presidente del Consejo Directivo del Club Campestre Tijuana.



Al respecto de las acusaciones hacia el complejo deportivo sobre su responsabilidad en el derrame de aguas negras, señaló que son falsas ya que las acciones no corresponden a sus valores.



“Estamos pasando por un momento muy difícil, se nos está secando nuestro campo. Hemos perdido varios árboles debido a esta sequía, porque el flujo de agua se ha visto interrumpida”, detalló.



La interrupción del flujo de agua que alimentaba a la planta, indicó, se debe a una construcción que invade la parte sur de los terrenos del club, misma zona donde se encuentra ubicada la planta tratadora.



Compartió que este conflicto cumplió 7 meses, fecha que corre a partir de que el Club Campestre interpuso demanda contra Jorge Perroni Lutteroth por la apropiación ilegal del pluvial que delimita los dos predios involucrados.



20 años en mantenimiento

“El Ayuntamiento no cuenta con los recursos para darle mantenimiento a este pluvial, por eso año con año se manda limpiar. Todo corre a mi cargo, pero le genera beneficio a todos los que habitan esta zona”, declaró Jorge Perroni Lutteroth.



El pluvial delimita la parte sur de los terrenos del Club Campestre con el complejo habitacional propiedad del empresario, indicó que en los últimos 20 años el mantenimiento del mismo ha sido una responsabilidad que él se adjudicó.



“No estamos construyendo nada que perjudique a nadie. Solo estamos mejorando el cause del pluvial, para aminorar los daños que esto pueda causarle a los cimientos de estos edificios, el agua puede derribar construcciones si no se atienden a tiempo”, expresó.



Relató que el conflicto inició cuando en octubre del año pasado empleados del Club Campestre talaron una palmera que se encontraba a medio pluvial, luego de resolver este desacuerdo echó a andar un proyecto para mejorar la zona.



Desmintió que la obra de actualización del pluvial que está realizando esté afectando a la planta tratadora del Club Campestre, siendo que las nuevas tuberías podrían beneficiarla con el aumento del flujo de agua.