Defiende Estado publicación del SEA

MEXICALI, Baja California(GH)

El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Baja California se publicó en tiempo de acuerdo a la ley estatal, debido a que la autoridad federal no precisó dicho lapso, defendió el Gobierno del Estado.



Así lo declaró Rubén Ernesto Armenta Sanabia, subsecretario de enlace legislativo de la Secretaría General de Gobierno del Estado, luego de que una comisión interpuso un amparo que de ser aprobado podría dejar sin efecto el SEA del estado.



Comentó que efectivamente existía dentro de la Ley General Anticorrupción (la que aprobó el Congreso de la Unión), un plazo de un año para legislar en materia anticorrupción en cada uno de los estados.



Este plazo normalmente viene en los transitorios de cada reforma y obliga a las entidades federativas a no pasarse de ese término para que implementen las leyes locales los sistemas que hagan falta.



Afirmó que no es la primera vez que una ley general derivada de una reforma constitucional les otorga ciertos tiempos a las entidades para que hagan lo propio.



“Nunca había sucedido que por no legislar en las fechas, llegase una resolución de un órgano federal, en este caso los jueces de distrito, para decir que es inconstitucional porque el estado no ejerció la facultad durante ese tiempo”, detalló.



Contextualizó que en el San Luis Potosí se dejó sin efecto SEA, debido a la variación en el plazo, comentó que requieren más información, porque no saben si en ese estado hubo otros elementos donde se sancionó por no hacerlo en tiempo.



Cuando se interpuso el amparo se debió revisar que no fuera anticonstitucional y en contra de las legislaciones estatales en cuanto a los procedimientos que le competen al Congreso del Estado, como al propio Poder Ejecutivo.



En el caso de Baja California, Armenta consideró que las cosas se hicieron bien al aprobarse la reforma constitucional del SEA el 21 de junio, su publicación fue el 28 de julio del 2017, cumpliendo con la normatividad estatal.



A su forma de ver, los tiempos fueron los correctos ya que si legislaron en dicho año, la publicación es un acto posterior que tiene que ver con efectos a terceros, profundizó.



La fecha límite para la legislación era el 18 de julio, se publicó casi un mes después, que corresponde a los tiempos que les da la constitución de Baja California.



“La ley general decía que se aprobara, no que se publicara, el día 18 de julio, se hizo antes y se publicó el 28 julio, no hay un articulado que te diga cuando se debe de publicar, entonces nos atenemos a nuestra constitución local”, informó.



Puede ser que en otros estados los tiempos sean distintos y que en San Luis Potosí sí se hayan pasado de las fechas que marca su constitución local.



LEYES SECUNDARIAS



El día 18 de julio se aprobaron las leyes secundarias (el último día), abundó que la fecha límite es para las legislaturas de los estados, nunca menciona al Poder Ejecutivo, la publicación de estas leyes secundarias fueron el 7 de agosto.



Aseveró que sería algo inédito que por una cuestión de tiempos de publicación se dejara sin establecerse los beneficios tan importantes que tiene el SEA, calificándolo como un error garrafal de las autoridades judiciales federales.



“Es un beneficio para la población el SEA, sería lamentable y los efectos serán determinados por la autoridad, pero podrían suspenderse los efectos de la aplicación de la ley o inexistente, pero eso depende de la autoridad federal”, señaló.



La autoridad federal podría responder de mil formas, aseguró que hay confianza en que el Poder Ejecutivo y el Legislativo hicieron las cosas en tiempo, por lo que no se detendrán con la implementación del SEA en lo que se resuelve el amparo.