Católicos cierran sus sentidos a Dios: Obispo

ENSENADA, Baja California(GH)

Las personas, las familias y la sociedad cada vez están más cerradas a escuchar y adoptar la palabra de Dios, señaló el Obispo de Ensenada, Rafael Valdez Torres.



Durante la homilía de este domingo, Monseñor indicó que ese es el ejemplo de la tierra infértil que Jesús explica en la parábola de El Sembrador, en donde habla de los tipos de terreno que representan a la Iglesia.



“¿En qué situación estamos nosotros ante la escucha de la palabra de Dios y qué calidad de cristianos somos? Dios, el sembrador, siembra en nosotros una semilla buena, pero desafortunadamente algunos no la recibimos y muchos la hacemos fructificar”, mencionó.



Jesús, dijo, presenta cuatro tipos de tierra: la tierra buena, receptores eficaces de la palabra; la tierra infértil, que es dura y donde no germinará nada, porque es pisoteado; el terreno pedregoso, en el que se puede sembrar pero la falta de consistencia hará que no crezca; y el terreno con matorrales, que no permitirá que la semilla fructifique.



“Muchos de nosotros tenemos el corazón duro, cerrado, imprenetable a la palabra de Dios; no queremos oír hablar de Dios y el riesgo de hoy es que muchos católicos están cerrando sus oídos, sus capacidades a la palabra y se están volviendo tan duros como el concreto para recibir la palabra divina”, reiteró.



Sin embargo, recordó, hay a quienes les apasiona el mensaje de Dios, pero los vicios impiden perserverar en la lucha de hacer crecer y germinar la palabra; mientras que otros, en medio de matorrales, como los intereses mundanos, impiden que crezca la semilla del bien.



“El Señor es un sembrador tenaz que espera la conversión de ese corazón duro, insensible, egoísta, que se ha apartado de Dios y que ha cerrado toda posibilidad; si estamos en esa lista de los que tenemos el corazón empedernido, no nos desanimemos, el Señor no se ha desanimado con nosotros”, finalizó.