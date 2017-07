Inician batalla por el trono

LONDRES, Inglaterra(Agencias)

El final se acerca y la guerra por el Trono de Hierro ha comenzado.



Esa es la premisa de la séptima y penúltima temporada de "Game of Thrones", que regresa hoy a la pantalla chica a las 22:03 horas por HBO con siete episodios, tres menos que las anteriores entregas.



Una de las grandes promesas es la esperada Gran Batalla, la cual enfrentará por primera vez a Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), Cersei Lannister (Lena Headey) y Jon Snow (Kit Harington), personajes icónicos de la serie.



"A veces pienso que la serie no puede ser mejor, pero siempre se superan", afirma Liam Cunningham, quien interpreta a Davos Seaworth.



A ésto se suma un nuevo villano, Euron Greyjoy (Pilou Asbaek), quien después de matar a su propio hermano, no se tocará el corazón para conseguir lo que quiere.



La mayor parte de la séptima temporada fue rodada en Irlanda de Norte, que se caracteriza por su clima gélido; un claro indicio de que el invierno por fin llegó a Westeros, y con él los tan temidos White Walkers.



"Lo que es interesante es que Cersei y Daenerys no saben lo que ocurre en el Norte.



"Mi nuevo jefe, Jon Snow, es consciente de que no puede combatir a un ejército de cien mil muertos vivientes, cuando no tiene los hombres suficientes ni las armas para matarlos, así que hay una progresión lógica.



Lo demás lo dejo a la imaginación", agrega Cunningham.



Otro de los personajes que podría protagonizar uno de los momentos más esperados para los fans es Arya Stark (Maisie Williams), quien finalmente podría reencontrarse con su hermanos.



Con Cersei en el trono, y Daenerys pisándole los talones, esta temporada destaca por la presencia femenina en los papeles principales y de poder.



Sansa y Arya Stark, Yara Greyjoy (Gemma Whelan) y Melisandre (Carice van Houten) han ganado mucha fuerza y relevancia, lo que las ha convertido en elementos clave en la historia, y en esta temporada darán mucho de qué hablar.



"Mi personaje ha evolucionado mucho y para mí es un gran privilegio estar en un show con tanto poder femenino, especialmente esta temporada", afirmó Sophie Turner, quien da vida a Sansa Stark.