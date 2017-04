Resurrección debe impulsarnos a una vida nueva: Obispo

ENSENADA, Baja California(GH)

Aunque los tiempos actuales son difíciles, la resurrección de Cristo debe impulsar la lucha de resucitar el bien, la bondad, la justicia y la verdad, señaló el Obispo de la Diócesis de Ensenada.



Durante la homilía del domingo de Resurrección, Rafel Valdez Torres, indicó que Jesús no se quedó en el sepulcro, por lo que la verdad y la justicia no deben quedar sepultadas por quienes pretenden acallar la verdad y la conciencia.



“El amor, el perdón, la calidad y el servicio no las podemos sepultar; la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos imterpela para que cada uno de nosotros hagamos resurgir, resucitar en nosotros la energía salvadora”, reiteró.



El Obispo recordó que se trata de un compromiso personal a no ser indiferente ni quedarse en la pereza, la decidia, la crítica, sino de luchar para acercarse a Dios.



“Vale la pena que nuestra juventud no se pudra en los vicios que llevan a la muerte y a la destrucción; que nuestros matrimonios no se corrompan en la infidelidad, en la destrucción, sino que resuciten con Cristo a la vida”, dijo.



Valdez Torres reiteró que en cada familia cristiana debe respirarse el amor, el perdón, la ayuda, dejar sentir que Cristo ayuda a salir de cualquier posibilidad de confusión.



Comentó que la manera de estar sepultados en vida es al estar anclados en el pecado o la injusticia, pero al tener el valor de pedir perdón, enfrentar la realidad y corregir los errores es cuando se resucita con Cristo.



“Hermanos, la resurrección de Cristo nos impulsa a una vida nueva, a un cambio, a una verdadera conversión, a una actitud de renovación; renovemos nuestra fe, nuestro espíritu, nuestra actitud filial y vivamos como Cristo Resucitado”, finalizó.