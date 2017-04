Parkinson, un mal que se puede controlar

ENSENADA, Baja California(GH)

La enfermedad del Parkinson es un padecimiento crónico degenerativo que no tiene causa directa ni es infecciosa, indicó el Jefe de la Jurisdicción de Servicios de Salud en Ensenada, José Antonio García Rivera.



El médico explicó que se trata de una enfermedad que genera sintomatología, como el temblor fino de las manos, que no se puede detener y va directo hacia el eje de soporte.



“Son enfermedades que se adquieren, son crónicas degenerativas y difícilmente curables; sin embargo, si se da un tratamiento puede reducir la sintomatología y no afecta la conciencia ni la memoria, es una alteración motora”, añadió.



García Rivera comentó que cuando hay herencia genética, siempre hay algún riesgo de adquirir la enfermedad, por lo que es recomendable prevenir a través del ejercicio y revisiones médicas constantes para detectar aspectos que puedan ser de riesgo.



Recordó que no hay una edad específica en quienes se pueda dar este mal; sin embargo, son los adultos quienes la padecen.



Cuando se trata de adultos jóvenes, dijo, el desarrollo es más rápido con eventos más severos, deteriorando la calidad de vida del enfermo y de su familia.



El funcionario en salud señaló que tanto el ejercicio como la buena alimentación son dos situaciones que permiten reducir la el Parkinson y la mayoría de las enfermedades.



“La enfermedad se instala, se desarrolla, pero se puede limitar la sintomatología con algunos tratamientos o terapia física; muchas veces las personas con Parkinson prefieren el sedentarismo y no es lo aconsejable”, finalizó.