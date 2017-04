Reportan como desaparecido a un activista

TIJUANA, Baja California(GH)

El director de la organización “Ángeles de la Frontera”, Hugo Castro, es buscado por sus familiares y amigos, al no tener noticias suyas desde el 13 de abril.



El activista se encontraba viajando a Chiapas, donde se uniría al Viacrucis de Refugiados 2017.



Sin embargo, mediante una transmisión en vivo desde su perfil de Facebook del 13 de abril, a las 18:28 horas, Castro informó que estaba en la carretera de Ciudad de México a Puebla, en el kilómetro 37, pidiendo ayuda a otros activistas.



Según detalló en la transmisión de 20 minutos de duración, fue agredido por un grupo de criminales que viajaba en caravana a bordo de camiones.



Explicó que pese a que pidió ayuda a conductores de taxis y autobuses, nadie aceptó trasladarlo, porque no llevaba suficiente dinero en moneda nacional.



Su esposa, Gabriela Cortés, informó en otro video que desde que finalizó la transmisión de Castro no se han tenido noticias suyas y que se desconoce su paradero.



Añadió que el hecho ya fue reportado a la embajada de Estados Unidos y al FBI, puesto que Hugo Castro es ciudadano estadounidense.



La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que hasta ayer no se había reportado como desaparecido a Castro en el Ministerio Público.



Familiares solicitan a las personas que tengan información que se comuniquen al número (664) 142-6703 o al 01 800 715 2000.