Critican por falta de solución a tarifas irregulares

TIJUANA, Baja California(GH)

Ante los casos de corrupción en el transporte público y abusos por parte de chóferes, los regidores del PES, no votaron a favor de un ajuste de tarifas.



Situación que ha generado un conflicto y agresiones físicas de los trabajadores del volante con ciudadanos, quienes se rehúsan a pagar una tarifa no autorizada.



La regidora Mónica Vega Aguirre consideró que varios grupos de transportistas son protegidos por la autoridad, ya que pareciera que cuentan con la venia para abusar, cobrar e invadir las rutas que quieran sin ser castigados.



“Si el director de Vialidad y Transporte quisiera hacer su trabajo, cumplir con su responsabilidad, hoy ya hubiera solicitado la revocación no de una sino de varias concesiones”, dijo.



Reconoció que existes algunos grupos de transportistas que respetan la tarifa oficial, sin embargo el número que cobra precios ilegales es mayor e inclusive algunas unidades han colocado letreros con supuestas nuevas tarifas.



Respecto al estudio que entregaría el Colegio de Economistas, señaló que hasta el momento no ha recibido convocatoria de parte de la Comisión de Vialidad y Transporte, por lo que dijo no tener información de algún avance o adelanto.



“El principal problema en el transporte público es la corrupción, avalada y orquestado desde las oficinas gubernamentales. No consideraremos ningún aumento sino acabamos con el problema de fondo, que es la corrupción dentro de la Dirección de Vialidad y Transporte”, puntualizó.



Aunado a esta situación, la dirección solamente cuenta con 20 inspectores para revisar que se cumpla con el reglamento en toda la ciudad, cantidad que resulta insuficiente para las miles de unidades en el municipio, apuntó.