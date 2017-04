Miles conviven en la Pascua Juvenil 2017

TIJUANA, Baja California(GH)

Por séptimo año consecutivo, entre bailes y cantos cerca 6 mil adolescentes de Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate, marcharon para celebrar la resurrección de Jesús.



Los jóvenes de la Pascua Juvenil partieron a la altura de la Plaza Carrusel, atravesando el bulevar Gustavo Díaz Ordaz, hasta llegar al Auditorio Municipal.



Durante el trayecto no se registró ningún percance entre los automovilistas y asistentes, debido a que fueron resguardados por elementos policíacos municipales.



En el auditorio fueron recibidos por el arzobispo de la Arquidiócesis de Tijuana, Francisco Moreno Barrón.



El jefe eclesial de la pastoral juvenil, Felipe Diosdado Hernández, informó que se trata del evento más grande para los jóvenes con el objetivo de un encuentro con Jesús.



“Ellos vienen a divertirse, a pasársela bien sanamente, sobre todo quieren decirle a todos los jóvenes que no necesitan drogas, alcohol, puro party, para ser felices, para tener alegría en su corazón”, dijo.



Los evangelizadores



Por su parte, Moreno Barrón señaló que los jóvenes son los mejores evangelizadotes razón por la que es importante que ellos lleven el mensaje a sus hogares.



Consideró que los problemas de seguridad que se registran en la ciudad se deben a la pérdida de la familia, situación que afecta a la comunidad.



“Hay que retar a que los jóvenes vivan de acuerdo a sus convicciones para que sean el presente y el futuro de una sociedad donde no haya expresiones de violencia y cada vez mas erradiquemos el egoísmo”, expresó.



Indicó ser necesarios los trabajos con los valores como la solidaridad y la unión para que juntos puedan buscar el proceso de la ciudad, escenario que no se podría lograr con esfuerzos aislados.