Ludwika y Emiliano ¿en cinta?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Fue la semana pasada que se dijo que Ludwika Paleta estaba embarazada, sin embargo no se sabían más detalles al respecto, ahora el sitio experto en política “Cuna de Grillos” ha confirmado la buena noticia.



Será el 20 de abril cuando la actriz y Emiliano Salinas cumplan cuatro años de casados y parece que lo celebrarán de la mejor manera pues se sabe que llevaban un tiempo intentando tener un hijo, es ahora que, gracias a un tratamiento de fertilización, la pareja tendrá no uno, sino dos.



El sitio mencionó que Ludwika tiene ya cinco meses de embarazo, por lo que su bebé nacerá a finales del verano.



Aunque es verdad que ella ya es mamá de Nicolás, fruto de su matrimonio con el actor Plutarzo Haza, fue hace casi 18 años, por lo que no dudamos que sea una nueva experiencia para ella, y obvio para Emiliano, pues él será papá primerizo.



La foto que inició el rumor fue esta que publicó Ludwika a finales de marzo, justo cuando terminó las grabaciones de “La Querida del Centauro”.