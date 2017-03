Várices, problema que aqueja también a hombres: IMSS

ENSENADA, Baja California(GH)

El problema de las várices es un padecimiento que también afecta a los hombres.



Manuel Humberto Vargas Contreras, coordinador médico del Hospital General de Xona IV número 8 del IMSS en Ensenada, destacó que esta patología se presenta con mayor frecuencia en la mujer.



Sin embargo, dijo que en el caso de los hombres puede afectar la región anal y los testículos.



Explicó que las várices son venas hinchadas que sobresalen de la superficie de la piel, aunque también las hay profundas, más grandes y no visibles.



Vargas Contreras indicó que los síntomas más comunes son sensación de pesadez, cansancio, hinchazón, comezón y calambres, pero en fases más avanzadas aparecen úlceras venosas, dermatitis o sangrado.



Cuando las venas pierden elasticidad, dijo, se ensanchan, dilatan y se vuelven incómodas, pues la sangre se acumula y ejerce presión sobre las paredes de las extremidades inferiores, es por eso que piernas y pies son más vulnerables.



De acuerdo con el médico, antecedentes familiares, tabaquismo, uso prolongado de pastillas anticonceptivas, falta de ejercicio, ciertas actividades, el embrazo y la vida sedentaria son factores que incrementan el riesgo de desarrollar este padecimiento.



Señaló que cuando se tienen antecedentes familiares o existen factores de riesgo que hacen posible su aparición es importante prevenir y seguir un tratamiento para evitar futuras complicaciones.



Utilizar medias de compresión, aplicar baños de agua fría en las piernas, no permanecer de pie por mucho tiempo, no utilizar ropa muy ajustada, caminar, evitar la exposición al sol por mucho tiempo son algunas medidas de prevención.