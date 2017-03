En BC se respeta la vaquita marina, dice Canainpesca

ENSENADA, Baja California(GH)

Ante el anuncio un boicot contra el camarón capturado en México para presionar al gobierno mexicano a salvaguardar a la vaquita marina, el Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera en Baja California (Canainpesca), Juan Morán Sánchez, consideró que las organizaciones de conservación no están bien informadas.



“En México se ha tomado con suma responsabilidad la protección de la vaquita marina, son mínimos los barcos camaroneros que pescan en esa área y lo hacen con todas las normas establecidas, en la zona núcleo no se pesca y en la zona de amortiguamiento se permite bajo los estándares internacionales”, explicó.



El empresario puntualizó que en México se trabaja en coordinación con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés), lo que da certeza de que se está cumpliendo con la norma y no se está poniendo en riesgo a esta especie.



No obstante, Morán Sánchez informó que la Comisión Nacional de Pesca y la Cámara Pesquera Nacional ya se comunicó con las organizaciones de conservación para explicarles que los barcos camaroneros no tienen relación con la mortalidad de la vaquita marina.



“Este acercamiento es para hacerles entender que los barcos camaroneros no tienen nada que ver, ellos piensan que pueden pescar e toda la zona, cuando desde hace dos años se aumentó el área natural protegida del Delta del Alto Golfo hasta Puertecitos y los barcos no pueden pescar ahí, hay falta de información”, opinó.



De llevarse a cabo un boicot, el Presidente de Canainpesca consideró que los lugares más afectados serían Mazatlán, Guaymas y Topolobampo, ya que en Baja California se captura muy poco camarón en San Felipe.



“Como no es una zona de pesca atractiva, cuando mucho hay unos cinco barcos en San Felipe, no hay una afectación importante”, declaró.