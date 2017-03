La perseverancia traza caminos inexistentes: Empresarias

TIJUANA, Baja California(GH)

La perseverancia traza caminos inexistentes, coincidieron las participantes del panel “Mujeres empresarias” de la “Semana Con Palabra de Mujer” organizado por PERIÓDICO FRONTERA en el marco del Día Internacional de la Mujer.



Caty Tonella Rodríguez y Mónica Verduzo Madero de Moka Cosmetics; Toni Torres, relacionista pública; Liza María Pompa González, cirujana bariatra, fundadora y directora de Limarp; y Maricarmen Castellanos, directora de Probien, compartieron como llegaron a ser empresarias exitosas.



El director de esta Casa Editorial, Jesús López Romandía, manifestó que además de ser empresarias que ponen el alto el género femenino, además enaltecen el nombre de Tijuana.



Caty y Mónica vieron la necesidad que había en Tijuana de contar con una escuela de maquillistas profesionales y una marca de cosméticos.



Cuando ya se tiene claro que es lo que se quiere, lo más difícil es encontrar el cómo iniciarlo, dijo Caty.



“Hemos dado esa satisfacción a muchas mujeres dque querían ser maquillistas, muchas han salido de nuestra escuela, vienen de otros estados”, agregó Mónica.



En rodaje de “Fear the Walking Dead” en el estado participó Caty, mientras que Mónica se sumó a la producción de una serie en Estados Unidos, logros que se suman a la creación de Moka Cosmetics.



Para Toni Torres el trabajar en el mundo de las Relaciones Pública con muchos artistas, y sobre todo para Luis Miguel fue un sueño hecho realidad.



“Nunca vas a llegar a donde quieres”, le decían, pero tiempo después ella demostró que sí era posible, que ella lo habían hecho posible gracias a su trabajo.



Persistencia y saber a dónde quienes llegar, comentó, son claves para lograr el éxito.



Liza María lucha contra la epidemia del siglo, la obesidad, compartió, que en este país dicho padecimiento tiene muchas complicaciones.



Egresada de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), durante su preparación se enfrentó a quienes no creían que lo iba a lograr, por el simple hecho de ser mujer.



La mujer siempre va a tener la capacidad de dirigir muchas cosas a la vez, además de compromiso y sensibilidad, lo que le ayuda a hacer una orquesta en el quirófano, indicó.





Maricarmen siempre trabajó, pero con el crecimiento de su familia y las necesidades que eso conlleva, emprendió su negocio de bienes raíces.



Señaló que hace 17 años cuando comenzó con Probien, en Tijuana eran prosperas las inmobiliarias, pero no había compromiso.



“Nos apasiona el desarrollo de esa noble ciudad, el negocio va por añadidura”, manifestó.



Forjar la relación de Baja California y California, sostuvo, es una satisfacción que le ofrece Probien, durante la ronda de preguntas, explicaron qué aportan las mujeres al mundo empresarial.



Las mujeres son multi tareas, señaló Liza María, calidad humana afirmó Maricarmen, y pasión agregó Toni; mientras que al hablar de los retos que enfrentan, Mónica expuso la necesidad de tener en casa a alguien de confianza para cuidar a los hijos y Caty subrayó que a pesar lo importante es decir “Sí puedo, no importa que la gente diga que no, que estoy loca”.



Como parte del foro se presentó el Taller de Danzón del Cecut.