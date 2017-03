Encabeza SEE quejas por omisiones en DH de las mujeres

TIJUANA, Baja California(GH)

El primer lugar de autoridades señaladas por omitir los derechos humanos de mujeres, lo ocupa el Sistema Educativo Estatal (SEE), informó la titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Baja California, Melba Adriana Olvera Rodríguez.



Durante 2017 el organismo ha recibido un total de 452 quejas a nivel estatal, de las cuales un el 14% corresponde a las omisiones de los derechos de la población femenina de la Entidad.



“Los principales derechos vulnerados por las autoridades hacia las mujeres, son a la educación, a la salud y al trato digno, así como a la seguridad jurídica”, detalló Olvera.



Indicó que las principales quejas emitidas hacia el SEE son en su mayoría por casos donde niñas sufren omisiones a sus principales derechos por parte de funcionarios educativos o de los mismos profesores.



Al SEE le siguen en segundo lugar la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), mientras que la Secretaría de Salud ocupa el tercer lugar de las principales autoridades señaladas por las mujeres de no respetar sus derechos humanos.



Destacó que estadísticamente es la primera vez en tres años que el Sistema Educativo Estatal encabeza la lista de autoridades que más omiten los derechos humanos de las mujeres, con anterioridad este puesto lo ocupó la Secretaría de Salud.



Los puntos más vulnerados por parte de las autoridades educativas hacia niñas y adolescentes, son el derecho al trato digno, a la educación y a la seguridad jurídica por no actuar dentro de la legalidad.