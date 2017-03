Analizarán en abril aumento a la tarifa en transporte público

TIJUANA, Baja California(GH)

Será hasta finales de abril cuando el Cabildo de Tijuana analice el ajuste en la tarifa del transporte sin embargo el gremio advirtió que de no darse en la mencionada fecha realizarán manifestaciones.



El regidor presidente de la Comisión de Transporte, Arnulfo Guerrero León señaló que durante la primera semana de abril el Colegio de Economistas entregará el dictamen del estudio del ajuste de tarifa mismo que será por ruta y kilómetros recorridos.



Analizando distancia recorrida, topografía de la zona, calidad en el sercito, y el tema del área en donde se mueven, (terracería o concreto).



“A partir de esa opinión ya vamos a poder nosotros estar en ese sentido listos para ir a una posible aprobación de un aumento de tarifa en la próxima sesión de cabildo, que seria para finales del mes de abril”, expresó.



Actualmente se encuentran sosteniendo reuniones de trabajo con transportistas sobre el estimado de aumento por ruta siendo una decisión que tomarán entre ambas partes sin afectar a la población.



Sobre el alza que solicitan los empresarios transportistas de 3 pesos con 50 centavos, aseguró no poder dar una opinión al respecto sin embargo afirmó que el costo del transporte será socialmente justa.



Pidió a la ciudadanía y los transportistas -a quienes solicito respeten la tarida oficial- paciencia en lo que toman una decisión debidamente justificada.



Por su parte, el presidente del Frente Transportistas de Tijuana, Gabriel Lemus Torres advirtió que de no darse en la fecha antes mencionada definitivamente harán grandes manifestaciones y movimientos en caso de un incumplimiento.



Agregó que Guerrero León se reunió con ellos en recientes fechas para explicarles la situación del estudio por lo que están esperanzados en que habrá beneficios para el usuario y el transportista con el incremento por ruta.