Reanudarán obras de construcción en 'Villa Haitiana'

TIJUANA, Baja California(GH)

El martes 21 de marzo continuará la construcción de la “Villa Haitiana” en el Cañón de los Alacranes, fecha en la que entregarán los permisos necesarios, declaró el pastor Gustavo Banda Aceves.



Este miércoles acudió a las oficinas de la Dirección de Administración Urbana en Palacio Municipal para aclarar la situación del citatorio enviado por la administración municipal.



Necesitan la licencia de construcción, el titulo del predio y el predial, los cuales aseguró contar con ellos.



“Lo único que me están indicando que es lo que necesito para seguir con la edificación, es todo. No se me ha dicho ni que se me ha clausurado ni que no puedo construir”, dijo.



Consideró que todo fue un mal entendido inclusive señaló que existe una buena disposición del presidente municipal Juan Manuel Gastélum Buenrostro, a quien le presentaran el proyecto el mismo martes.



En relación al engomado colocado por la Dirección de Protección Civil en la iglesia “Embajadores de Jesús”, indicó que arquitectos realizarán un estudio para demostrar si es seguro o no, inclusive la zona es habitada desde hace años.



Recordó que personal del gobierno municipal estuvo presente cuando iniciaron las obras, incluso afirmó que el Jefe de Control Urbano, le dijo que les darían las licencias gratuitas por parte del alcalde de Tijuana, por lo que comenzaron la obra.



“Yo pienso que eso es un mal entendido, pienso que hay buena voluntad del señor alcalde, y del ayuntamiento, y cuando le presentemos el proyecto, vamos a llegar a un buen acuerdo y esta villa haitiana va continuar”, expresó.