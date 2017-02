Exigen profesores de educación física pagos pendientes

TIJUANA, Baja California(GH)

Un grupo de 50 maestros interinos que imparten la asignatura de Educación Física, adscritos a la zona DIII-11, acudieron este miércoles a las instalaciones del Sistema Educativo Estatal (SEE), en Tijuana a exigir los pagos que le tienen pendiente.



En representación de los maestros afectados, el profesor Jorge Luis Escalona Sánchez detalló que desde el pasado mes de septiembre acudieron en grupo para pedir información sobre el dinero que quedaba pendiente por liquidar.



“Lo que pedimos es que se haga lo que corresponda, aunque nos dicen que no hay dinero para cumplir con el pago de lo retrasado. Los compañeros no pueden seguir así, aunque no tengan ni para la gasolina, ellos continúan dando clases”, manifestó.



Indicó que desde septiembre del año pasado se les prometió resolver los casos pendientes que habían denunciado, pero hasta el momento ninguno de los afectados ha registrado un movimiento favorable.



Entre los compromisos que lograron establecer esta semana con el SEE, fue el pago paulatino de los sueldos y prestaciones que se han acumulado desde el ciclo escolar anterior, de no suceder señaló que tomarían otras medidas como el paro parcial de labores y más manifestaciones.



Añadió que la mayoría de los maestros interinos, se encuentran cubriendo plazas de profesores jubilados o de profesores que fueron cambiados a puestos de las áreas administrativas del SEE.