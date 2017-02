Matrimonio gay logra registro de su hija Renee

TIJUANA, Baja California(GH)

El acta de nacimiento que le había sido negada a la menor Renee, hija de un matrimonio de personas del mismo sexo, fue entregada este miércoles en las instalaciones del registro civil de la delegación de La Mesa.



A nivel nacional es el primer caso de este tipo, en el cual sin necesidad de un amparo, sino a través del exhorto de un organismo de los derechos humanos, se hace válido el derecho a la identidad negada por una autoridad.



“Fue difícil y largo, y estamos muy agradecidas con los licenciados que apoyaron el caso y a la Comisión de Derechos Humanos que nunca nos dejó solas en este proceso”, expresó Verónica Ibarra, madre de la menor.



En compañía de sus madres Verónica Ibarra y Karina Tejada, y Cecilia Osuna, la abogada que asesoró el caso de manera legal, la menor recibió su acta de nacimiento, lo que avala legalmente su identidad.



Los problemas

Los últimos meses Verónica y Karina han vivido la angustia de enfrentar las dificultades de que su pequeña hija no cuente con acta de nacimiento, como fue el no poder inscribir a la menor a una guardería.



“No era aceptada por ninguna guardería, ni pública ni privada. Para que le pusieran las vacunas, algo que no creíamos que fuera un problema, también batallamos mucho porque no tenía seguridad social”, manifestó Karina Tejada.



Compartió que Renee, quien nació el 25 de abril de 2016, es una niña como cualquier otra, con los mismos derechos que los menores nacidos dentro de matrimonios heterosexuales, por lo que espera que este hecho marque un precedente dentro de la lucha por la igualdad de derechos.