CCEE a favor de las marchas

ENSENADA, Baja California(GH)

Luego de que más de 69 mil personas marcharan en el Estado en contra del gasolinazo y la Ley del Agua, el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), Marco Antonio Coronado Valenzuela consideró que los diputados federales y estatales deben ser congruentes con sus cargos como servidores públicos y verdaderamente representar a la ciudadanía.



“Entendemos y nos sumamos a la preocupación de la gente, hemos estado participando en las diferentes marchas, pedimos que los diputados federales se sumen a la reacción de la gente y que se pueda revertir el gasolinazo, también “es importante decir que no estamos de acuerdo con la Ley del Agua, pedimos que se derogue”, expresó.



Por su parte, el Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Jorge Eduardo Cortes Ríos, coincidió en que se debe derogar la ley del Agua y mencionó que se tiene hasta el 30 de enero para buscar el recurso de revocación.



“Aunque tiene cosas positivas, vemos con preocupación muchas otras cosas que trae la ley, pareciera que se pudiera mejorar pero tiene tantas cosas negativas que aunque no se diga que se está privatizando, a final de cuentas es lo que va a suceder, no vemos razón para que siga vigente”, declaró.