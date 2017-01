Cero tolerancia a morosos en cortes de agua

ENSENADA, Baja California(GH)

A los 30 días de no pagar el recibo del agua, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe), está aplicando reductores como medida para no incrementar la cartera vencida.



“Aunque hace tres años hubo en decreto en el cual se condonaron alrededor de 150 millones de pesos de cartera vencida, sin embargo, el efecto que hemos visto es que nuevamente está creciendo, a un ritmo de 17 millones de pesos al año”, señaló el titular, Carlos Loyola Peterson.



En Ensenada la cartera vencida es de aproximadamente 170 millones de pesos y este año la meta es recuperar 54 millones de pesos mediante distintas medidas.



“Nunca habíamos tenido una meta tan agresiva en recuperación de cartera, hemos tomado algunas decisiones no muy agradables, en algunos casos estamos cortando servicios domésticos apenas a los 30 y tantos días de haber sido vencida la cuenta, la ley contempla 90 días para el corte total pero ahorita la instrucción es instalar reductores arriba de los 30 días”, declaró.



El titular de la Cespe afirmó que estas medidas están ayudando a no generar mayor rezago y a recuperar la cartera vencida, ya que se están instalando arriba de 12 mil reductores al mes.



“La estadística marca que alrededor del 47 por ciento de la gente paga en el periodo normal de vencimiento, hay una costumbre de no pagar ahorita y pagarlo después o dejar que se acumulen dos meses, queremos generar la cultura de pagar a tiempo”, argumentó.