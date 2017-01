Director de Cespe justifica Ley del Agua

ENSENADA, Baja California(GH)

Ante el rechazo de grupos civiles y empresarios a la Ley del Agua, el Director de la Comisión Estatal del Agua en Ensenada (Cespe), Carlos Loyola Peterson estuvo con el Grupo Madrugadores y puntualizó que de no haber aceptado la metropolización de los organismos del agua, Ensenada tendría una deuda insostenible en los próximos años.



“Anteriormente todas las fuentes de agua las manejábamos nosotros, sin embargo, a raíz del flujo inverso tenemos que pagarle a alguien más por traernos esa agua, el flujo inverso es agua del Río Colorado transportada desde Tijuana, nos llega a La Misión y de ahí a Ensenada, todo ese trayecto incurre en costos, principalmente de energía”, explicó.



El Director de Cespe reveló que desde que arrancó el proyecto a la fecha el costo de la energía la ha estado pagando Tijuana, por lo que Ensenada tiene un pasivo de alrededor de 30 millones de pesos.



“Si nosotros nos quedáramos aislados y le entráramos solos a enfrentar las nuevas fuentes de agua que son el flujo inverso y el agua de la desaladora, nos significaría 130 millones de pesos adicionales que tendríamos que pagar este año, estamos hablando de un egreso director sin subsidio”, argumentó.



En ese sentido, el director señaló que en lugar de pagar 130 millones de pesos, con la nueva ley se van a sumar todos los volúmenes de agua con sus costos individuales, que van a consumir entre Tijuana, Tecate y Ensenada.



“Esas fuentes de agua al año van a sumar 145 millones de metros cúbicos, esta agua en bloque va a costar mil 132 millones de pesos al año moverla, si lo dividimos entre 145 millones establecemos un precio de 7.76 pesos el metro cúbico que aplica a las tres ciudades”, detalló.



Loyola Peterson consideró que Ensenada es la ciudad más beneficiada, porque si no se hubiera tomado esta medida, el precio del metro cúbico de agua de la desaladora costaría 18.47 pesos.



“Este esquema a Ensenada le va a significar un ahorro de 27 millones de pesos este año, esto es un a de las acciones que se van a estar dando en esa metropolización, de esa manera vamos a poder equilibrar mucho más rápido las finanzas de todos para contar con los recursos y seguir creciendo”, opinó.



Problema en Ensenada



Por otra parte, comentó que actualmente el abastecimiento de Ensenada es de 715 litros por segundo, sin embargo, la demanda oscila de 850 a 890 litros por segundo, por lo tanto, hay un déficit de 175 litros por segundo.



“El déficit se refleja en que no tenemos un servicio continuo de 24 horas en toda la ciudad, las tuberías no están diseñadas para estarlas sometiendo a una fatiga diaria de meter y quitar presión, así que tratar de hacer un sistema de tandeo idéntico para todas las zonas de la ciudad únicamente nos reventó líneas”, explicó.