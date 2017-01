Discuten, presidente de Canacintra y secretario de Sidue

MEXICALI, Baja California(GH)

Una molestia se generó entre el presidente de Canacintra y le secretario de infraestructura en el Estado al decirle el funcionario al empresario si "había leído la ley del agua".



Todo comenzó cuando Juan Ignacio Gallego Topete, presidente de Canacintra pidió públicamente al gobernador, abrogar la ley del agua por ser privatizadora.



A lo que Manuel Guevara Morales, secretario de infraestructura y desarrollo urbano (Sidue) le preguntó en las oficinas de Canacintra, si había leído la ley del agua y que artículos le preocupaba.



Lo que molestó al empresario y contestó: "nos llegan a insultar-sidue- realizamos mesas de análisis de la ley con nuestro abogado..."



"Pero si el gobierno no escucha el llamado de los 45 mil que marcharon y no se dan cuenta que no es aceptada la ley -del agua-, lo que estamos haciendo ahorita se quedará corto con lo que se puede llegar a hacer", replicó Gallego Topete.