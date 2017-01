PBS Kids, programación para niños de 24 horas en TV y la red

PASADENA, California (AP)

PBS lanzó el lunes un canal para niños de 24 horas disponible en sus estaciones afiliadas y plataformas digitales.



El canal gratuito PBS Kids está dirigido a niños de entre 2 y 6 años de edad y sus familias, con programas educativos que incluyen "Nature Cat" y "Bob the Builder", dijo PBS.



La cadena calificó la iniciativa como fundamental para niños de bajos recursos que tienen acceso a Internet irregular o conexión únicamente en dispositivos móviles.



¿Pero por qué programación de 24 horas para niños?



"Aunque no lo crean, hay muchos niños despiertos por la noche", dijo la directora ejecutiva de PBS, Paula Kerger, en una reunión con críticos de TV el domingo. "Muchos están en hospitales.



Y cuando empezamos a hablar del servicio que crearíamos, de hecho oímos a cuidadores decir, 'Saben, a veces no sabemos cómo mantener a un niño tranquilo y entretenido', así que creemos que este es un gran servicio".



El canal se lanzará en 75 canales afiliados de PBS y se espera que llegue al 90% de los hogares estadounidenses a través de 108 emisoras para finales de año dijo la cadena. También estaría disponible para streaming en pbskids.org y en la aplicación gratuita PBS KIDS Video.