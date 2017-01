Toman bulevar Benito Juárez por gasolinazo

ROSARITO, Baja California(GH)

El poder ciudadano se apoderó de la avenida principal de Rosarito, que reunió a más de 3 mil personas entre hombres, mujeres, niños y ancianos que pacíficamente caminaron sobre el bulevar Benito Juárez con rumbo al Palacio Municipal, donde concluyó la manifestación, misma que se unió a la Mega Marcha Nacional en contra del gasolinazo y otros aumentos.Poco antes del mediodía, apenas un centenar de personas se encontraba frente al Hotel Rosarito donde iniciara la marcha y cuando el reloj marcó las 12:00 horas arrancaron.En pocas cuadras de avance, el número de participantes crecía sin parar, hasta superar las 3 mil personas, según datos de los organizadores, aunque la Policía Municipal reportó apenas la mitad.Esta marcha fue calificada como histórica ya que la participación ciudadana no solo de quienes caminaban sino de aquellos que viajaban en sus autos era evidente, pues al grito de ¡únete! el claxon de los autos sonaba sin parar.Un grupo de hombres a caballo encabezó la marcha, seguidos de jóvenes y padres de familia que con sus hijos de la mano caminaban al tiempo que mostraban cartulinas con leyendas en rechazo al “gasolinazo”, a la corrupción, a la privatización del agua, al presidente Enrique Peña Nieto , al gobernador del Estado, Francisco Vega y a la alcaldesa de Rosarito, Mirna Rincón, de quienes exigían su salida del Gobierno.Al llegar al cruce del bulevar Benito Juárez y la avenida Artículo 27, en el Puente Machado, algunos marchistas encabezados por el grupo Jóvenes por Rosarito se desprendieron del contingente y continuaron sobre el bulevar con dirección a la plaza Pabellón Rosarito, donde aún permanece un grupo superior a los 100 agentes de la Policía Federal y Ministerial, resguardando el camino que lleva a la planta de Pemex, donde días atrás se suscitara un enfrentamiento entre policías y manifestantes que mantenían bloqueado el acceso a las pipas abastecedoras de combustible.En ese punto, algunos manifestantes se retiraron pero la mayoría continuó hacia el Palacio Municipal mientras los jóvenes llegaron muy cerca de la plaza comercial y poco tiempo después regresaron hacia el centro de Gobierno sin ver de frente a los policías.Ya en el Palacio Municipal el primero en tomar el micrófono fue el regidor de Movimiento Ciudadano , Mario Hernández, quien reclamó a viva voz la ausencia de la alcaldesa Mirna Rincón, argumentando que la gente votó por ella y que no estaba respondiendo al pueblo.Después, entonaron el Himno Nacional y se agradeció a los participantes por el apoyo, pues se demostró que no son minoría. La pintora Rocío Hoffman también tomó el micrófono, reclamando el recorte a los programas de cultura y el derroche del Gobierno.Más voces se escucharon, jóvenes que se dijeron iniciadores de las manifestaciones también tomaron el micrófono para reprochar las acciones represivas y violentas cometidas la semana pasada por policías, y adelantaron que la lucha continuará.Cerca de las 15:00 horas, concluyó el movimiento sin que se reportaran incidentes.3 milParticipantes en la #MegaMarchaNacionalcontra el gasolinazo12:00Horas inició el recorrido a la altura del Hotel Rosarito15:00Horas finalizó la manifestación pacífica frente a Palacio Municipal