'Defiendo la herencia de mis hijos'

TIJUANA, Baja California(GH)

"Estoy aquí con mi discapacidad física y no me importa morir, y no me importa lo que me pase, lo único que sé es que tengo que defender a mi País porque es lo que les voy a dejar a mis hijos y nietos", manifestó Sabine Gutiérrez.



Ayer fue una de las miles de personas que se sumaron a la Mega Marcha Nacional en Tijuana.



Explicó que desde Playas de Tijuana la llevaron a la garita el Chaparral en auto, y los manifestantes la ayudaron a llegar hasta el punto de la manifestación.



"Es muy triste ver que aunque les está perjudicando las cosas que están pasando no apoyen este tipo de movimientos, muchas personas son apáticas y se dejan llevar nada más por lo que va pasando, porque otros luchen, porque otros protesten y se levanten", apuntó.



Ella tiene su consciencia tranquila, dijo, porque está cumpliendo con un deber que le inculcaron sus padres y que le dictó el corazón por amor a Tijuana y su País.



"Me mueve apoyar a mi País, es una gran inconformidad que siento por este gobierno por las medidas y decisiones que toma sin consultar al pueblo, porque han saqueado al País, nos han dejado en la ruina a todos", sostuvo.



A diferencia de otras manifestaciones, refirió que en la de ayer participó mucha gente porque el pueblo ya se cansó y no soporta más.