Taxistas ignoran tarifas oficiales de Centro-UABC

TIJUANA, Baja California(GH)

Un sondeo realizado entre alumnos de la UABC arrojó que no están informados sobre las nuevas tarifas del transporte público.



De acuerdo a lo establecido por el Ayuntamiento, los choferes de los taxis Dorado y Blanco deben cobrar 13 pesos de la ruta Otay-UABC-Postal-Centro, sin embargo, los alumnos pagan 15 pesos por ese trayecto.



“Me cobraron 15 pesos del Centro a UABC, sí se me hizo caro, pero igual lo considero justo porque los choferes también son trabajadores y de alguna manera tienen que tener un mejor sueldo”, comentó Jonathan, quien ingresó a la Facultad de Deportes.



Y sobre las marchas para exigir al Alcalde de Tijuana la promesa de transporte gratuito, Jonathan opinó que no supo, tal vez por la falta de difusión de los inconformes.



Laura, de la Facultad de Idiomas, comentó que hará falta más unión entre los estudiantes para evitar que cobren de más.



“Yo no sabía que son 13 pesos los que debemos pagar; por ejemplo, yo noté que la gente se está acostumbrando a pagar algo que no es y pienso que entre todos debemos unirnos para hacer un reclamo, porque de otra manera, si alguien paga los 15 pesos es muy difícil que se pueda terminar con la situación”, declaró.