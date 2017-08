'Coparmex no avalará proyecto hecho al vapor'

TIJUANA, Baja California(GH)

"Si quiere el aval de Coparmex y del sector empresarial debe de hacer el proyecto ejecutivo o realmente convencernos del por qué no lo va a poder hacer, o no lo quiere hacer", declaró el presidente en Tijuana de la Coparmex, Gilberto Fimbres Hernández.



Afirmó que el diagnóstico que tiene el Ayuntamiento sobre las condiciones de las luminarias solo dice algo que ya se sabía.



"Ahorita tenemos un diagnóstico que nos dice mucho y no nos dice nada, y no nos dice nada porque es un diagnóstico, nos informa que se necesitan luminarias, bueno, pues ya sabíamos", sostuvo.



Apuntó que el proyecto ejecutivo es una herramienta que dirá claramente a toda la ciudad, incluido el Municipio, qué se requiere, cuánto se necesita y qué características debe de tener.



"La historia nos ha enseñado que lo que hemos hecho a prisa, sin fundamento, sin un proyecto ejecutivo claro y preciso, termina estando mal en perjuicio de la ciudad", agregó.



Fimbres Hernández declaró que no importa que el proyecto tarde más tiempo; lo importante es que se haga bien.



La propuesta



El Consejo de Desarrollo de Tijuana (CDT) podría elaborar el Proyecto Ejecutivo para el programa de reparación del alumbrado público, informó el presidente de la Cámara Nacional de Desarrollo de Vivienda (Canadevi) en la entidad, José Luis Padilla Gutiérrez.



La elaboración del Proyecto Ejecutivo podría costar hasta 2 millones de pesos, dijo, monto que se cubriría a través de diferentes tipos de fondos, como pueden ser los federales para las zonas metropolitanas.



"Nos acaban de entregar el día 10 las carpetas técnicas de las luminarias de la ciudad, las estamos revisando vía CDT, Coparmex y demás, pero nos damos cuenta que en ninguno de los casos ha estado asistiendo Comisión Federal de Electricidad (CFE), es de extrañarse", manifestó.



El titular de la Canadevi coincidió con lo expuesto la semana pasada por empresarios, sin el Proyecto Ejecutivo no se pueden saber los costos reales.



En Tijuana y Ensenada hay dos fábricas que producen lámparas de calidad tipo LED, con las cuales se platicará para conseguir un algún descuento, comunicó Padilla Gutiérrez.