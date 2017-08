Sancionan a 18 restaurantes de comida china

TIJUANA, Baja California(GH)

Un total de 18 restaurantes de comida china fueron clausurados ante la falta de higiene en la preparación de alimentos o por no revalidar sus permisos municipales, los cuales podrían pagar multas de hasta 37 mil pesos.



El titular de la Dirección de Inspección y Verificación Municipal, Luis Antonio Carreiro Galaviz, informó que antes de las suspensiones realizadas ayer, en primera instancia hicieron una notificación a los propietarios de los establecimientos.



Algunos acudieron a cumplir con la revalidación de sus permisos, detalló, pero al hacer caso omiso procedieron a clausurar.



De los clausurados, nueve negocios se encuentran en la delegación Centro, tres en La Mesa, dos en el Cerro Colorado, dos en La Presa, uno en San Antonio de los Buenos y el otro en la demarcación Sánchez Taboada.



Explicó que entre las causas de las sanciones está que algunos no contaban con las últimas tres fumigaciones mensuales, no habían pagado multas anteriores y por la falta de trampas de grasa.



“Es un tema que revisamos principalmente por los malos olores que producen, todo eso va a las alcantarillas de la ciudad; estamos buscando que hagan conciencia que algunas partes de la ciudad huele feo”, expresó.



Carreiro Galaviz indicó que dichos negocios podrán trabajar de nueva cuenta, pero primero deberán pagar una multa que va desde 50 hasta 500 UMAS.



Hasta la fecha han sido revisados cerca de 150 establecimientos, manifestó.