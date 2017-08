Aprovechan hoteleros buen tiempo

ENSENADA, Baja California(GH)

Debido al éxito de las Fiestas de la Vendimia a nivel nacional, algunos hoteleros del Valle de Guadalupe han aprovechado para incrementar sus tarifas y cobrar 11 mil pesos por noche.



De acuerdo a las tarifas que se manejan en Internet, generalmente los precios oscilan de mil 300 pesos a 5 mil la noche, dependiendo del tipo de servicios que ofrece cada hotel, ya que algunos cuentan con servicio de spa, restaurante y vinícola.



La mayoría de los hoteles tienen reservaciones con meses de antelación, sin embargo, recientemente usuarios de las redes sociales se han quejado por costo tan alto que manejan algunos, llegando a cobrar 11 mil pesos por noche.



El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Víctor Manuel Celis Dueñas, mencionó que la mayoría de los hoteles registran una ocupación del 95 al 100% durante los fines de semana de agosto gracias a las fiestas de la vendimia, sin embargo, en esta ocasión han visto menor afluencia de gente en los festejos.



“Los usuarios nos han comentado que no están viniendo tanto por el costo tan elevado de los eventos, los precios han estado un poco más altos que el año pasado, también hemos tenido comentarios de gente que buscó una habitación en el Valle para estar más cerca de los eventos, pero nos deja mal es que los precios estén más caros que en cualquier parte del mundo”, reconoció.



El líder de los hoteleros dijo que aunque todos los hoteles del Valle de Guadalupe cuentan con todos los servicios, no se justifica un cobro de 11 mil pesos por noche, si se compara con lujosas suites de otras partes del mundo que cuestan prácticamente lo mismo.



“Se están aprovechando de una situación porque no encuentran habitación y como el precio es muy alto la gente se va a Rosarito o Tijuana, con eso perdemos el nicho de oportunidad que tenemos con los eventos de la Vendimia que son para que venga la gente a Ensenada”, consideró.



No obstante, comentó que la Asociación de Hoteles y Moteles de Ensenada no puede regular las tarifas, ya que son a consideración de cada propietario, sin embargo se buscará una reunión con los hoteleros del Valle de Guadalupe para crear conciencia.



Por su parte, el presidente municipal, Marco Antonio Novelo Osuna, dijo que es necesario que se regulen las tarifas de las habitaciones.



“No puede ser que si hay eventos suban a lo doble, yo soy hotelero y sé que hay tarifas establecidas en temporada alta y temporada baja, debemos de tener tarifas fijas”, puntualizó.