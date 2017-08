Aumentan 10% útiles y uniformes escolares

TIJUANA, Baja California(GH)

En este regreso a clases los padres de familia pagarán 10% más en útiles y uniformes escolares en comparación de 2016, con un gasto promedio de alrededor de 2 mil pesos.



De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los productos que sufrieron mayor incremento son los uniformes y los zapatos para niños y niñas.



En el caso de un conjunto de chaleco, pantalón y playera, el precio pasó de 745 a 837 pesos, mientras que por zapatos de la marca Elefante el aumento fue de 519 a 579 pesos.



Con relación de los útiles escolares, la información del Instituto detalla que el incremento promedio es de 10%.



Aprovechan quincena



Durante un recorrido realizado por la Zona Centro, se observó que las familias poco a poco comienzan a abarrotar las papelerías y tiendas de uniformes.



Una de ellas fue Dalia Gutiérrez e Iván Bojórquez, quienes iniciaron la compra de los útiles escolares para su hija que ingresará al primer grado de primaria.



“El año pasado no gastamos en esto, porque en la inscripción y en la colegiatura los materiales venían incluidos. Pero acabamos de gastar 900 pesos y todavía nos hace falta comprar más cosas”, comentó Dalia Gutiérrez.



Así, 900 pesos fueron gastados en vasitos, dos resmas de hojas blancas, paquetes de fomis, diccionario, colores, papel constructivo, sacapuntas, tijeras, reglas y lápices.



“Sí nos salió caro. Pareciera que compramos muchas cosas, pero no fue así, porque aparte de los 900 pesos todavía nos hace falta comprar la mochila, zapatos, lonchera, los uniformes y esos los tenemos que comprar en el colegio”, agregó Iván Bojórquez.



Laura Anguiano, otra madre de familia, considera que en la compra de útiles escolares gastará más en comparación con 2016.



“Hasta el momento he gastado 525 pesos y no he comprado todos los materiales que necesitamos, solo compré cuadernos, lápices, cartulinas”, expresó la señora Anguiano, quien recomendó a las familias comprar poco a poco los materiales para no sentir el gasto mayor.



Los uniformes



“Tenemos que comprar tres camisas blancas, por si cualquier cosa pasa. Ahorita estoy viendo que hay distintos precios, los más económicos son de las camisas que se rompen rápido, 49 pesos esas, voy a comprar una; y las más caras, de 120 que sí tienen un poco más de calidad, voy a comprar una”, dijo Lourdes Martínez, y agregó que necesita dos chalecos de 120 pesos cada uno.



El gasto estimado para la señora Martínez es 458 pesos en algunas de las prendas del uniforme escolar, pero aún le falta comprar el suéter, pantalones y trajes deportivos.



Asimismo, la joven Laura Brazas visitó la tienda de uniformes para calcular lo que gastarán sus padres.



“Voy a entrar a la secundaria y mis papás me van a apoyar con los uniformes. Ahorita estoy viendo las faldas y pantalones Dickies, que más o menos cuestan 718, y aparte me hace falta la mochila, cuadernos y el material que nos pidieron en la escuela”,





El gasto Precio promedio

Uniforme escolar básico 686 pesos

Uniforme deportivo 660 pesos

Zapatos 579 pesos

Material escolar 388 pesos



Lista de útiles publicada por la SEP para primer grado

2 cuadernos de 100 hojas de cuadrícula grande

1 cuaderno de raya de 100 hojas

1 lápiz del número 2

1 bicolor

1 goma para borrar 14

1 sacapuntas

1 Tijeras

1 caja de lápices de colores de madera o 1 caja de colores de cera

1 lápiz adhesivo

1 paquete de 100 hojas blancas.