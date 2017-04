Más de 8 mil en las playas durante este fin de semana

ROSARITO, Baja California(GH)

Más de 8 mil personas se congregan en las playas de Rosarito durante este Viernes Santo, preámbulo del fin de semana largo con motivo de los festejos por la Semana Mayor, indicaron salvavidas de la localidad.



Desde temprana hora, los visitantes buscaron un espacio en la arena para pasar el día y disfrutar del cálido clima que permitió que a lo largo del día los visitantes se congregaran con familiares y amigos, en la playa.



Pese a que la marea fue alta durante casi toda la jornada, los salvavidas reportaron solo búsquedas y entrega de menores extraviados entre la multitud, por lo que no se suscitaron hasta la tarde de ayer, incidentes mayores en esta zona.



En Popotla, la situación no fue muy distinta, aunque por lo reducido de la franja de arena, los visitantes se arremolinaron en el breve espacio que se ocupó también por los puestos de venta de pescados y mariscos, lo que dificultó el tránsito en este lugar, a lo largo del día.



En la playa la vida sí, fue más sabrosa, como dicta la canción, y es que los visitantes disfrutaron del mar y la arena, aunque no se salvaron de la presencia de decenas de vendedores ambulantes jaladores.