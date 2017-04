Recomiendan no firmar salida voluntaria de EU

TIJUANA, Baja California(GH)

Los indocumentados mexicanos en Estados Unidos, no deben firmar su salida voluntaria, ya que al hacerlo pierden toda posibilidad de arreglar su situación migratoria.



El abogado y analista político en el vecino país, Juan José Gutiérrez, señaló que con engaños autoridades migratorias los hacen firmar dichos documentos para poder acelerar su proceso de exilio.



En los últimos meses la comunidad mexicana en Norteamérica ha sufrido más arrestos y deportaciones especialmente en Los Ángeles, debido a las políticas migratorias implementadas por Donald Trump.



Dijo que de acuerdo con las leyes, aquellas personas indocumentados que han vivido mas de 10 años, han procreado hijos y no han cometido delitos pueden obtener su residencia permanente.



“Según las estadísticas el 90% de los trabajadores indocumentados que se representan por un abogado no son deportados, mientras que el porcentaje restante sin saberlo renuncian a sus derechos adquiridos”, dijo.

Agregó que el Gobierno de México no esta listo para hacerle frente a las deportaciones masivas que ha amenazado con realizar el presidente Trump, especialmente por la violencia y al pobreza en que vive la población.

Recientemente fiscal general Jeff Sessions, hizo saber que habrá más de 160 fiscales para que se aceleren los trámites de deportación y más rápido se remueva a los sospechosos de ser indocumentados.



Ante tal situación, consideró que el cónsul de México en Los Ángeles, Carlos Eugenio García de Alba Zepeda no esta realizando su trabajo en la protección de los miles de connacionales.



Consideró necesario que con el recurso de mil millones de pesos que envió la Federación, deben abrir oficinas con asesoría legal en las cercanías de las comunidades mas afectadas.