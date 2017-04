Acuden miles a disfrutar playas de TIJ

TIJUANA, Baja California(GH)

Un promedio de 2 mil personas han acudido al día a las playas de Tijuana, sin que hasta el momento se hayan presentado incidentes de gravedad, informaron las autoridades municipales.



Elementos salvavidas adscritos a la Dirección de Bomberos han emitido 191 recomendaciones a bañistas y visitantes que se han congregado en playas y presas de la ciudad, detalló Carlos Gopar Uribe, director de Bomberos Tijuana.



Indicó que en el “Operativo Semana Santa” participan 70 salvavidas, quienes vigilan por el bienestar y la seguridad de los bañistas.



A partir del jueves inició el dispositivo y no se han registrado incidentes, no obstante han emitido recomendaciones preventivas a ciudadanos para evitar que pusieran en riesgo su vida.



Mejora calidad del agua



Las playas de Tijuana están aptas para que los bañistas ingresen al mar durante el resto de la Semana Santa, de acuerdo al más reciente estudio de la asociación civil Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental (PFEA).



Las zonas de San Antonio, El Vigía, Cañada Azteca, Parque México y El Faro no registraron índices de contaminación, indica.



La PFEA realiza en la costa de Tijuana un monitoreo semanal de la calidad del agua para prevenir riesgos y proteger la salud ambiental y humana.



Los visitantes de la playa pueden corroborar los resultados del monitoreo con la aplicación móvil “swim guide”.