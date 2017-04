Turismo de negocios fortalece a hoteleros

TIJUANA, Baja California(GH)

Para los hoteleros de Tijuana la Semana Santa no es buena, declaró el ex presidente de la Asociación de Hoteles del Noroeste, Carlos Maldonado Garza.



"Tijuana no se caracteriza en Semana Santa por buena ocupación, la ocupación ha estado alrededor de 50% en la ciudad", manifestó.



Sin embargo, explicó que el resto del año sí es positivo para el sector, debido a la importancia del turismo de negocios en esta frontera.



"En la ciudad de Tijuana la ocupación se compone principalmente por gente que viene de negocios, esta semana no hay negocios en la ciudad, casi nadie hace negocios en Semana Santa, entonces por eso es que la ocupación no levanta", apuntó.



Maldonado Garza especificó que en estas fechas la mayoría de la gente que llega a la ciudad lo hace de paso, o es porque viene a visitar a familiares.



"Afortunadamente no se ha afectado la imagen de inseguridad de la ciudad, o no han sido tan marcada, y eso nos ha ayudado a que siga habiendo confianza", dijo.