Arman 1ra denuncia de feminicidio en Ensenada

ENSENADA, Baja California(GH)

El hombre detenido por la muerte de la trabajadora del empeño, fue acusado de Feminicidio y fue quien escribió mensajes a los familiares de la occisa.



El Juzgado de Garantías y Juicio Oral del partido de Tecate dictó prisión preventiva contra el imputado Thomas Carlos “N” por su presunta participación en la muerte de Laura Zavala García, de 32 años.



Este individuo permanecerá encerrado en el Centro de Detención Previsional (Cedepro) del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tijuana hasta que concluya su proceso judicial.



La fiscalía acusó del delito de Feminicidio al individuo por ser probable responsable de la muerte de la mujer y agravarse por mantener una relación sentimental con la víctima, y probables actos de violencia física contra ella.



En la sala unitaria del juzgado se evidenció que el imputado al parecer envió mensajes escritos a través del celular de la víctima hacía los familiares de Laura Zavala la noche en que no regreso casa.



Estos indicios, señaló la fiscalía, hacen presumir que la víctima estuvo privada de la libertad por el imputado.



Familiares de la occisa recibieron la noche del viernes 25 de noviembre de 2016 un mensaje que avisaba en el sentido que Laura pasaría la noche con su esposo, y quedó establecido que ésta comunicación no la realizó la víctima.



Esta noche Laura Zavala no regresó a casa y su cuerpo fue localizado en estado carbonizado el 26 de noviembre en el kilómetro 36+200 de la carretera libre, en las inmediaciones del poblado de Tecate.



En esta última fecha, fue encontrado incinerado el vehículo tipo sedán de la víctima, estaba estacionado entre las calles De la Paz y Las Palmas del fraccionamiento Acapulco.



Este Feminicidio es el primero que se presenta desde la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), y es investigado por las autoridades en el municipio vecino porque allá se encontró el cadáver.