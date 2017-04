Adelantan imagen de 'Los Últimos Jedi'

ORLANDO, Florida(Agencias)

El tráiler y el póster de “Star Wars: The Last Jedi” que se estrena en diciembre del 2017, se dio a conocer durante la “Star Wars Celebration”, en la que los fanáticos de la ópera espacial festejan los 40 años de la saga creada por George Lucas.



“Star Wars: The Last Jedi” continúa la trama de “The Force Awakens”, donde la joven Rey (Daisy Ridley) descubre tener sensibilidad para la Fuerza, habilidad que la convierte en una potencial aprendiz de jedi.



Rian Johnson, antes de recibir el encargo de “The Last Jedi”, se encargó de la película de ciencia ficción “Looper”, protagonizada por Bruce Willis y Joseph Gordon Levitt.



Este avance, el primero que se ve antes del estreno el próximo 15 de diciembre de 2017, no ha mostrado cómo va a ser la historia pero sí imágenes que han sido vitoreadas continuamente en la presentación en Orlando.



El público en la sala lanzó los primeros gritos con el logo de LucasFilms y con la banda sonora con el tema de la fuerza y unos coros que recuerdan a la segunda trilogía aparece un plano de “Rey”, la heroína de la nueva trilogía, junto a los paisajes irlandeses donde se han rodado las escenas del planeta Ahch-To, el lugar donde se encuentra Luke Skywalker.



“Los últimos Jedi” volverá a contar con Daisy Ridley como la heroína “Rey”, ahora frente a frente al “Luke Skywalker” de Mark Hamill, perdido en una isla.



Ambos han formado parte de la presentación en sociedad de la octava entrega junto a John Boyega (Finn), el androide BB-8 y la primeriza Kelly Marie Tran, que interpretará a “Rose”, un nuevo personaje de la resistencia.



El elenco del filme cuenta también con la fallecida Carrie Fisher,que narra el tráiler, Adam Driver, Oscar Isaac, Domhall Gleeson, Gwendoline Christie, Billie Lourd, Anthony Daniels, Andy Serkis y la llegada de Benicio del Toro y Laura Derm.