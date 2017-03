Novelo presume superar metas en 100 días

ENSENADA, Baja California(GH)

A pesar de que el servicio de recolección de basura no cubre a todas las colonias y gran parte de las calles continúan con baches, el Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna, afirmó que ha superado las metas planteadas para sus primeros 100 días de gobierno.



El Alcalde mencionó que el viernes 24 de marzo se cumple el plazo, sin embargo, aseguró que la mayoría de las dependencias ya cumplieron con sus metas y se dará un informe la primera semana de abril.



“El servicio de recolección no está al cien por ciento, traemos entre un 80 a 90% de cobertura, vienen dos camiones de la Ciudad de México y nos faltan tres más, son los camiones del Ayuntamiento pasado que estaban perdidos”, indicó.



Comentó que recientemente habló con los proveedores y les informaron que eran seis camiones del 2008, pero hicieron un acuerdo de recibir únicamente cinco pero modelos 2012 y 2013.



“Todavía hay una deuda de 600 mil pesos que se va a pagar cuando lleguen los camiones, más 140 mil pesos por el modelo de los camiones”, señaló.



Respecto al programa de “Primero los Baches”, que ha sido criticado a través de las redes sociales por no demostrar resultados tangibles en las principales calles de Ensenada, el primer edil opinó.



“Traemos un avance de 35 mil metros cuadrados, si no hubiera llovido ya traeríamos los 100 mil metros cuadrados, no vamos a descansar hasta que se tapen todos los hoyos, las calles están abandonadas”, reconoció.